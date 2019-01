Diego Maradona agradeció a su hinchas tras preocuparse por su salud [FOTO]

El exastro futbolista argentino, Diego Armando Maradona, fue internado el pasado viernes en una clínica de Buenos Aires luego de realizarse un chequeo médico donde le detectaron un sangrado estomacal.

Sin embargo, debido a la inexistencia de algún tipo de riesgo, el ídolo del pueblo 'gaucho' recibió el alta médica y la semana que viene (entre martes y miércoles) tendrá que regresar al centro hospitalario, ya que tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica para que los doctores puedan cerrar la herida que causa el desprendimiento de ese hilo de sangre que se desprende de la hernia.

Diego Maradona, ante las versiones periodísticas, salió a explicar su visita médica. "Fui a la clínica a hacerme resonancias. Los 'boludos' son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada, pero el amor no cambia, todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados", atinó en primera instancia el '10' eterno de la 'albiceleste'.

"Con la sonrisa que me arranca mi nieto, el hijo de Diego, con toda mi familia completa, no puedo estar mal. Entré a la clínica con 59 años y salí con 50. Es para los estúpidos de siempre, pero ya me río. Me vienen a buscar, yo no voy a tocarles el timbre", añadió el popular 'pelusa'.

No conforme con su descargo, Diego Maradona publicó un contundente mensaje en su Instagram oficial, en el que resaltó que está bien junto a sus nietos y su pequeño hijo, Dieguito Fernando, fruto de su exrelación.

"Quiero agradecerles por los mensajes de aliento. Lamento que se hayan preocupado sin motivo. Quiero decirles que no pasó nada, que estoy bien. Y que hoy me cuido para mis nietos Benja, Dieguito Matías, y para mi hijo Diego Fernando. Les mando un beso a todos", posteó el exfutbolista argentino.