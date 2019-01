Manchester City vs Rotherham United EN VIVO: chocan por la FA Cup

VER EN VIVO Manchester City vs Rotherham United se serán las caras este domingo 6 de enero en el Etihad Stadium por la FA Cup. El partido está programado para las 9:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO | ONLINE vía Sky Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del duelo a través de LaRepublica.pe.

Manchester City llega de vencer por 2-1 al Liverpool en un partidazo jugado en el Etihad Stadium por la Premier League. Con golazos de Sergio Aguero y Leroy Sané, los ‘Citizens’ cortaron la racha de 20 partidos sin perder del equipo de Jürgen Klopp y se colocaron a cuatro unidades del primer lugar.

El técnico español Pep Guardiola dará descanso a sus principales figuras como Ederson, Fernandinho, Aguero, entre otros, para darle oportunidad a Kevin De Bruyne, Gündoğan, Gabriel Jesús, quienes por lesiones y bajo rendimiento, han pasado más en la banca de suplentes que en los terrenos de juego.

Por su parte, el Rotherham United, club de la segunda división, intentará dar el golpe en el Etihad Stadium, una plaza difícil donde el City solo ha cedido dos derrotas en todas las competiciones: perdió 3-2 con Crystal Palace y 2-1 contra Olympique Lyon por Champions League.

Los molineros vienen de ganar 2-1 al Preston North End y se colocan en el puesto 21 de la Championship con tres puntos de ventaja sobre los ubicados en zona de descenso.

Alineaciones probables del Manchester City vs Rotherham United EN VIVO ONLINE por la FA Cup

Manchester City: Muric; Walker, Garcia, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Jesus y Diaz.



Rotherham United: Rodak; Ajayi, Robertson, Wood, Mattock; Taylor, Vaulks, Palmer, Williams; Wiles y Smith.

Horarios para ver el Manchester City vs Rotherham United EN VIVO ONLINE por la FA Cup

México – 8:00 a.m

Perú - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Argentina – 11:00 a. m.

Chile - 11:00 a. m.

Uruguay - 11:00 a. m.

España - 3:00 p. m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs Rotherham United?

