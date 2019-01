Roberto Mosquera sobre la ‘bicolor’: “Antes los jugadores tomaban siete días” [VIDEO]

Roberto Mosquera pasa sus vacaciones en Perú luego de una buena campaña con el Royal Pari en el fútbol boliviano. En su estadía en suelo peruano el entrenador ofreció una entrevista donde reveló algunos secretos nada gratos de la selección peruana. Estos detalles corresponden a años atrás donde puso al descubierto la indisciplina de algunos jugadores.

Primero, el estratega de 62 años elogió el trabajo del Ricardo Gareca al mando de la selección peruana y su trabajo disciplinado que dio como resultado llevar a la ‘bicolor’ al mundial. Este nuevo proceso significó poner al margen a algunos elementos, que según Mosquero, carecían de compromiso.

"Cuando tu tienes autoridad moral como la tiene Ricardo Gareca, las cosas caminan y lo hizo de una forma muy discreta, porque dejó de llamar a los que no tenían compromiso, a los que venían con un halo vacacional, los que llegaban diez días antes", fueron las declaraciones para TV Perú.

Ahí no quedó todo, Roberto Mosquera fue más enfático y explicó de qué trataban esas indisciplinas. “Tomaban siete días y faltando tres días recién preguntaban ¿contra quien jugamos?. Y decían 'Oye hay que ganar Cholo, hay que cuidarse'. Cómo que hay que cuidarse si estaban en algo".

"Eso era lo que sucedía, lo que pasa es que uno lo dice y puede caer mal, pero nadie me puede decir que no era así. Entonces, sin señalar sin hacer nada, Ricardo dejó de llamar algunos, el jugador peruano que no es tonto tampoco", indicó en otro momento sin temor.

Roberto Mosquera destacó la evolución del futbolista peruano que militaba en el torneo local y terminó ganándose la titularidad ante los jugadores que venían del exterior. "Si yo soy lateral, o soy back, soy '9' y el que viene de afuera está con olor a trago. El mensaje fue para los que estaban atrás, 'Los Ramos' y los que militaban acá, terminó siendo directo. Ustedes van a tener posibilidad de jugar, se aprovechó la oportunidad y funcionó con jugadores del medio local"., finalizó.