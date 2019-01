Alianza jugará al estilo Russo

El hombre de 62 años con sonrisa amplia y con un estado físico admirable -reflejado en su acelerado andar- hace un año pudo haberle dicho adiós a sus innumerables sueños sobre un campo de fútbol. Un cáncer a la próstata se instaló en él, pero no logró vencerlo.

Miguel Ángel, no el pintor italiano sino el que apellida Russo, llegó ayer cerca del mediodía a nuestro país cargado de ilusiones, tras dejar los temores que genera dicha enfermedad, para ser presentado como técnico de Alianza Lima por toda la temporada 2019. Y es que si bien no es un experto pintor, su objetivo es dejar plasmado en los murales del club el trofeo del título nacional y sonrisas en la Copa Libertadores.

Russo, en su faceta como entrenador, tiene como máximo logro haber ganado la Libertadores 2007 con Boca Juniors. Sin dejar de lado que obtuvo títulos con los diversos clubes que ha dirigido, el último de ellos con Millonarios de Colombia en el 2017 y 2018. Razones suficientes para ser considerado un estratega de gran nivel. Ello explica la gran expectativa que se vivió desde tempranas horas ayer en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por su llegada. Pero no vino solo, pues arribó junto con su comando técnico, su asistente Hugo Gottardi y el preparador físico Guillermo Cinquetti.

Sin dar declaraciones se trasladó al estadio Alejandro Villanueva, donde se organizó una conferencia de prensa para presentarlo oficialmente, y estuvo acompañado por el administrador del club, Renzo Ratto, y el gerente deportivo, Gustavo Zevallos.

“Estoy contento de estar en un equipo grande como Alianza Lima. Sin duda se trata de un desafío muy importante y quiero ser parte del crecimiento del club”, fueron las primeras palabras del estratega argentino tras ser consultado sobre el tan comentado estilo de juego, el mismo que en los últimos años se le ha cuestionado a los íntimos. “La forma de juego de Alianza será de acuerdo a los jugadores que tengamos en el plantel. Buscaremos lo mejor para Alianza. Primero conversaré con los jugadores. Me gusta que mis equipos jueguen bien”.

Debido a que ha dirigido en ligas competitivas, más de uno aseguró que venir al Perú es un retroceso para el DT argentino, él fue claro con dicho tema. “Nunca pretendo ni doy un paso hacia atrás. Si vine al Perú es porque me gusta el reto que me ha planteado el club. Si no sintiera ese cosquilleo, no estaría en estos momentos acá”, dijo el ex-DT de Lanús.

pisa tierra en la copa

Russo fue consultado sobre los rivales que Alianza Lima tendrá que enfrentar por el grupo A de la Copa Libertadores. Nada menos que al vigente campeón River Plate y el Inter de Porto Alegre de Brasil, donde milita el peruano Paolo Guerrero. “De hecho que los clubes argentinos y brasileños marcan la diferencia sobre los demás en esta clase de competencias. Sin duda que nos ha tocado un grupo difícil. Es cierto que la Copa es uno de los objetivos trazados, pero también tenemos que apuntar al torneo local y estoy optimista ciento por ciento”.

Por último habló sobre los refuerzos pues, como se recuerda, ya se confirmó la llegada de seis jugadores. “Estoy informado y al tanto de cada una de las contrataciones y puedo decir que di mi visto bueno en todos. Al hincha solo le prometo trabajo y decirles que yo también estoy muy ilusionado con este proyecto”. ❧

Zevallos habló de los refuerzos

El gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, habló sobre las posibles contrataciones del arquero nacional Pedro Gallese y Wilder Cartagena: “No vamos a negar que hemos entrado en conversaciones, pero mientras no haya nada firmado, no daremos a conocer las cosas”.

Por otro lado, se pudo conocer que el volante argentino Pablo Becker podría reforzar a los íntimos. El futbolista de 25 años fue dirigido por Miguel Ángel Russo en el 2012 y 2014 en Rosario Central. El año pasado defendió la camiseta del club Deportes Antofagasta de Chile. En 2016 sufrió una dura lesión en el pie derecho y le costó recuperarse.