Arsenal vs. Blackpool EN VIVO: chocan en Bloomfield Road por la FA Cup

Arsenal vs. Blackpool chocan este sábado 5 de enero a las 12:30 pm (hora peruana) en el Estadio Bloomfield Road por la tercera ronda de la FA Cup.

Arsenal, es uno de los equipos en la Premier League que ingresan a participar en el torneo. No sería sorpresa que 'los Gunners' enfocaran gran parte de sus fuerzas en este torneo ya que no participan en los octavos de final de la Champions, fueron eliminados de la Copa de la Liga y se encuentran muy lejos de pelear la Premier (quinto lugar con 41 puntos).

No obstante, Arsenal llega entonado pues en su último partido disputado goleó por 4-1 al Fulham, acabando con una pequeña mala racha y manteniendo intactas sus posibilidades de quedar entre los 4 primeros de la Premier, de esta manera aún continúan añorando llegar a fase de grupos de Champions League.

Por su parte, Blackpool, equipo que actualmente compite en la Liga 1, llega a esta instancia tras derrotar al Exeter City en la primera ronda, y al Solihull Moors en la segunda. Para este partido, que será indudablemente su prueba más dura, no podrá contar con Ollie Turton y Curtis Tilt que se encuentran lesionados, ni con Jordan Thompson que está suspendido.

