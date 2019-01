Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO: chocan en Stamford Bridge por la FA Cup

VER EN VIVO Chelsea vs Nottingham Forest se enfrentan este sábado 5 de enero a las 10:30 am (hora peruana) en el Estadio Stamford Bridge por la tercera ronda por la FA Cup. El partidos será transmitido ONLINE | EN DIRECTO por ESPN. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del partido a través de Larepublica.pe.

Chelsea viene de empatar sin goles ante Southampton en casa por la Premier League y sumó su tercer partido consecutivo invicto despues de caer por 1-0 ante Leicester City. Los dirigidos por Maurizzio Sarri pondrá algunos suplentes en el equipo titular como Emerson, Cesc Fabregas o Ruben Loftus-Cheek quienes no han gozado de mucha continuidad en la temporada.

Los 'Azules' sorprendieron en el mercado de fichajes al contratar al estadounidense Christian Pulisic procedente del Borussia Dortmund. Ante una posible salida de Eden Hazard, estarían en la búsqueda de cerrar el traspaso del mexicano Irving Lozano.

Charly Musonda scored his first Chelsea goal when the Blues beat tomorrow's opponents Nottingham Forest last season! 👌 #CHEFOR #FlashbackFriday pic.twitter.com/bDkKxmGxhI — Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 de enero de 2019

Mientras que el Nottingham Forest llega con la moral al tope luego de vencer por 4-2 al líder Leeds United del argentino Marcelo Bielsa. Los rojos comenzaron ganando con tanto de Colback, pero sufrieron la remontada del Leeds con los goles de Clarke y Alioski.

Sin embargo, en menos de siete minutos se llevaron el triunfo con las dianas de Colback, Murphy y Osborn. En la tabla de la Football League Championship se ubican en el séptimo lugar con 39 puntos a 12 unidades de la punta.

Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO: Horarios en el mundo

México 9:30 a.m.

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Paraguay 12:30 p.m.

España 4:30 p.m.

Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO: Probables alineaciones

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; N’Golo Kanté, Cesc Fábregas, Ross Barkley, William, Ruben Loftus-Cheek y Álvaro Morata.

Nottingham Forest: Pantilimon; Darikwa, Helefe, Fox, Robinson; Yacob, Colback, Mash, Joao Carvalho, Lolley y Murphy.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chelsea vs Nottingham Forest?

Si quieres seguir en Internet el Chelsea vs Nottingham Forest, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.