Manchester United ganó 2-0 al Reading y clasificó a octavos de la FA Cup [RESUMEN]

Manchester United sigue imparable y este sábado venció 2-0 al Reading, de la segunda división inglesa, por la tercera ronda de la FA Cup. Los Diablos Rojos clasificaron a los octavos de final de la competición gracias a los goles de Juan Mata y Romelu Lukaku en Old Trafford y reafirman su invicto con cinco victorias desde la llegada del noruego Ole Gunnar Solskjaer.

Con la vuelta de Alexis Sánchez después de superar una lesión sufrida en noviembre y varios suplentes en el equipo, el United salió a proponer desde un inicio con el chileno quien se mostró muy activo en la elaboración de la jugadas. El brasileño Fred le brindó juego al mediocampo y Lukaku se instaló como único punta en el esquema del DT noruego.

Los locales cerraron el encuentro en la primera parte, puesto que a los 22’ minutos, Juan Mata recibió una falta en el área y tras consultar con el VAR, el árbitro decretó el penal que fue transformado con categoría por el español.

Mientras que el segundo llegó en los descuentos por intermedio de Lukaku. El delantero belga recibió una precisa habilitación de Alexis Sánchez, se sacó al portero Anssi Jaakkola y definió de zurda, decretando el 2-0 y su tercer gol consecutivo en tres partidos.

SEGUNDO TIEMPO

93' ¡Final del partido! Manchester United derrotó 2-0 al Reading por la FA Cup.

92' UFFFFF Remate desde fuera del área de Andres Pereira que ataja el portero del Reading.

92' Falta de Aluko sobre McTominay. Tiro libre para Manchester United.

91' Falta de Swift sobre Chong. Tiro libre para Manchester United.

90' El árbitro adiciona 3' minutos.

88' Pase muy largo de Andreas Pereira para Romelu Lukaku pero el portero del Reading rechaza a campo contrario.

85' Centro desde la derecha de Barrow que atrapa el portero del Manchester United.

83' Falta en ataque de Marcus Rashford a Yiadom. Tiro libre para Reading.

80' Centro desde la izquierda de Loader para Meite que envía el balón por arriba del arco. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición adelantada.

79' Romelu Lukaku encaró a Yiadom, pero el defensa se barre y envía el balón al lateral.

78' Pase muy alto de Chong para Ashley Young. Saque lateral para Reading.

76' Tarjeta amarilla para Tahith Chong tras falta en ataque.

75' Cambio en el Reading: sale Calum Harriott, ingresa Yakou Meite.

70' Remate de Rinomhota que fue bloqueado por McTominay.

67' UFFFFF Ahsley Young ingresó en velocidad asistió para Fellaini quien debajo del arco se perdió el tercero.

63' Cambio en el Manchester United: sale Alexis Sánchez, ingresa Marcus Rashford.

62' Se sintió el chileno Alexis Sánchez, Miró al banco de suplentes y ha pedido su cambio.

62' Cambio en el Manchester United. Sale Fred, ingresa Marouane Fellaini.

60' Cambio en el Manchester United. Sale Juan Mata, ingresa Tahith Chong.

59' Falta en ataque de Ahsley Young sobre Yiadom.

58' Tiro libre para Manchester United. Ashley Young cobrará la falta.

55' Remate de Mata que fue rechazado por Aluko. La asistencia fue de Romelu Lukaku.

53' ¡Atajadón de Sergio Romero! El arquero argentino sacó con los pies el remate de Harriott.

51' Centro muy pasado de Matteo Darmian para Alexis Sánchez que no logra controlar el balón.

49' Disparo de larga distancia de Liam Kelly que se va muy desviado.

48' Remate de Swifft al medio que atrapa el arquero Sergio Romero.

47' Falta de Matteo Darmian sobre Loader. Tiro libre para Reading.

46' Cambio en el Reading: sale Ilori, ingresa Aluko.

45' Remate de Swifft que se va muy alto por el arco de Sergio Romero. Saque de meta para Manchester United.

¡Arrancó la segunda parte en Old Trafford!

PRIMER TIEMPO

50' ¡Final del primer tiempo! Manchester United vence por 2-0 al Reading con goles de Mata y Lukaku.

48' ¡Gooooooooooooooool del Manchester United!

Romelu Lukaku recibió un magnífico pase de Alexis Sánchez, dejó regado al arquero y definió de zurda.

47' UFFFFF ¡Paradón de Sergio Romero! El arquero argentino evitó el empate de Yiadom.

45' El árbitro adiciona 5' minutos más en Old Trafford.

45' ´Posición adelantada de Callum Harriots. Tiro libre en salida para Manchester United.

44' Fred pierde el balón en el mediocampo tras presión del Reading.

42' Falta de Ashley Young sobre Callum Harriots. Tiro libre para Reading.

41' Posición adelantada de Alexis Sánchez tras pase de Sergio Romero. Tiro libre en salida para Reading.

40' Alexis Sánchez recibe una falta de Yiadom. Tiro libre en salida para Manchester United.

38' Posición adelantada de Ashley Young tras pase de Fred. Tiro libre en salida para Reading.

36' ¡Para que te traje Alexis Sánchez! El chileno no pudo superar en un mano a mano a un rival y desaprovechó la oportunidad de aumentar el marcador.

33' Tarjeta amarilla para Yiadom (Reading). Tiro libre para Manchester United.

29' UFFFFFF ¡Casi llega el empate! Daniel Loader recibió una asistencia de Yiadom, le ganó en un mano a mano a Sergio Romero pero el arquero llegó a la marca y rechazó el balón al córner.

27' UFFFFF ¡Se la perdió Alexis! El chileno recibió un pase de Darmian, se llevó a dos rivales, ingresó al área y su remate fue bloqueado por los centrales.

26' UFFFF ¡Atajadón del portero de Reading! Anssi Jaakkola le sacó un fortísimo disparo de Romelu Lukaku en el área.

24' Centro de Alexis Sánchez que rebota en Yiadom. El chileno reclama airadamente una mano y el árbitro decide que la jugada continúe.

23' Cambio de banda muy largo de Diogo Dalot para Alexis Sánchez que no logra recepcionar. Lateral para Reading.

22' ¡Gooooooooooooool de Manchester United!

Juan Mata transforma de tiro penal un remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.

21' Tras consultar con el VAR, el juez central pita penal para Manchester United.

20' El árbitro Stuart Atwell consulta la jugada con el VAR. Previo a la definición de Fred, Juan Mata había recibido una patada en el área.

19' ¡Gol anulado para Manchester United! el brasileño remató de derecha al palo izquierdo del arquero pero el juez de línea anula el tanto.

16' Remate muy alto de Yiadom en el área de Manchester United tras una gran jugada colectiva con McCleary.

15' UFFFFF ¡Disparo de Alexis Sánchez! El chileno se hizo el espacio y sacó un remate con la derecha que pasó por encima del travesaño. Avisó el United.

14' Presión alta del Manchester United que obliga al defensa Yiadom a campo contrario.

12' Falta en ataque de Romelu Lukaku (Manchester United) contra Tiago Ilori. Tiro libre para Reading.

11' Fred (Manchester United) intentó salir tocando con Andreas Pereira pero el balón acaba en un rival.

9' Pase largo de O. Richards (Reading) para McClary quien aguanta la marca de Diogo Dalot (Manchester United) y descarga con Harriott, pero la pared no prospera y el United rechaza a campo contrario.

8' Centro de Ashley Young (Manchester United) al área, Darmian cabecea incómodo para McTominay quien choca contra los centrales. Acciones paralizadas.

7' Tiro libre para Manchester United

4' Pase al vacío de Swiff (Reading) que acaba en los pies de Sergio Romero (Manchester United).

2' Alexis Sánchez recibe una falta en el mediocampo. Tiro libre para Manchester United.

¡Arrancó el partido!

Manchester United vs Reading: alineaciones confirmadas EN VIVO ONLINE | Premier League

Manchester United:

Reading:

La antesala

El Manchester United viene de un gran comienzo al mando del entrenador noruego Ole Gunnar Solskjaer. Los Diablos Rojos sumaron cuatro triunfos al hilo tras la victoria por 2-0 ante Newcastle por la Premier League con goles de Romelu Lukaku y Marcus Rashford. Además se metieron a la pelea por un cupo a la Champions League luego de quedar en el sexto puesto con 38 puntos.

El técnico del United presentará varios cambios en la plantilla y dará ingreso a otros jugadores como Romelu Lukaku y Alexis Sánchez, quienes ingresaron en la segunda mitad en el último partido.

"Habrá algunas modificaciones y oportunidades. Hay futbolistas con deseos de jugar, por lo que a (Romelu) Lukaku y Sánchez le daremos la titularidad. Es muy importante para ellos porque necesitan más minutos", señaló.

Por su parte, el Reading llega en medio de una crisis de resultados, puesto que, acumulan ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Championship. Los ‘Reales’ se ubican en el puesto 23 con 20 unidades, en la zona de descenso a la Tercera.

Manchester United vs Reading EN VIVO: Horarios en el mundo

México 6:30 a.m.

Perú 7:30 a.m.

Ecuador 7:30 a.m.

Colombia 7:30 a.m.

Bolivia 8:30 a.m.

Argentina 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Uruguay 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

España 1:30 a.m.

Manchester United vs Reading EN VIVO: Probables alineaciones

Manchester United : Romero; Dalot, Jones, Lindelof, Darmian; Fred, Fellaini; Chong, Gomes, Sánchez y Lukaku.

Reading: Jaakola; Yiadom, Ilori, O'Shea, Richards; Rinomhota, Swift; Harriott, Aluko, Barrow y Bodvarsson.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Reading?

