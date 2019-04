Miguel Ángel Russo dio cátedra al responder polémica pregunta en su presentación

Este viernes, Alianza Lima presentó a Miguel Ángel Russo ante los medios de comunicación como su nuevo técnico para la temporada 2019. El DT argentino mostró un rostro amigable en todo momento y manifestó su alegría por llegar a uno de los clubes más grandes del Perú.

"Alianza Lima es un grande del fútbol peruano. Buscaremos lo mejor para el club. Tiene una historia, grandes jugadores y ojalá que podemos darle todo lo que necesita. La forma de juego siempre es la misma, según características de los jugadores", fueron las primeras declaraciones de Miguel Ángel Russo.

“Conozco lo que es un club grande y la gente que tiene. Estoy ilusionado, si uno no tiene ilusión, no tiene vida. Ojalá las cosas se den tan rápido como nosotros pensamos”, añadió el estratega de 62 años.

Tras unas cuantas preguntas por parte de la prensa, a Miguel Ángel Russo se le consultó si llegar a Alianza Lima es un retroceso para su carrera, ya que ha tenido la oportunidad de salir campeón de una Copa Libertadores con Boca Juniors y conseguido logros por equipos de mayor jerarquía a nivel internacional.

Ante esta polémica interrogantes, el flamante entrenador del cuadro ‘blanquiazul’, más allá de mostrarse incómodo, dio una respuesta muy acertada y que fue tomado de la mejor manera por los hinchas ‘íntimos’ en redes sociales.

“Ni yo ni nadie nunca pretende dar un paso hacia atrás. Estoy contento, y si no lo estuviese, no hubiese venido. Esto lo hago porque me gusta”, le contestó Miguel Ángel Russo a uno de los periodistas en la conferencia de prensa que se dio en las instalaciones de Matute.