Ruidíaz volvió a recordar el gol que hizo con la mano a Brasil [VIDEO]

En la Copa América Centenario 2016 Raúl Ruidíaz anotó un gol con la mano, el cual eliminó a Brasil y entró en la historia del fútbol peruano. Perú necesitaba ganarle al 'Scratch' por cualquier resultado y de cualquier manera para clasificar a cuartos de final, y lo consiguió de la manera más inusitada.

En el mejor momento de Perú, una jugada de Andy Polo por el sector derecho le permitió enviar un centro que aprovechó Ruidíaz para mandarla a guardar, sin embargo, las imágenes televisivas demostrarían que el gol fue con la mano. Momentos de tensión se vivieron hasta que Andrés Cunha validó el gol que le dio el pase a la selección peruana a la siguiente fase.

Tiempo después, Ruidíaz aceptó que el gol fue con la mano, no obstante nunca había compartido los detalles sobre ese acontecimiento. Más de dos años después, en una entrevista con Jesús Alzamora, el artillero se anima a contar que sintió cuando anotó el recordado tanto.

"Yo me sentía mal, a veces cuando te dan el balón lo ves en cámara lenta, yo veía el balón así y levantaba el muslo y se me iba, y (dije) no, no te me vas a ir estando tan cerca. Hice así nomás, pero el gesto que confundió fue que yo hice así (mueve la mano y el muslo al mismo tiempo)", aseguró Ruidíaz.

El exgoleador de Universitario también detalló lo que le decían sus compañeros durante la celebración del gol, pues algunos ya se habían dado cuenta que debía ser invalidado.

"Yo comencé a correr a celebrar, pero me sentía mal, esos gestos son de vergüenza y (ellos me decían) celebra, celebra, son jugadas del partido", relató.