WWE: La emotiva despedida de Hulk Hogan a su amigo Gene Okerlund

La lucha libre acaba de perder a una de sus figuras más icónicas. La mañana del miércoles 2 de diciembre, la WWE informó que el popular entrevistador, Gene Okerlund, falleció a los 76 años de edad. Las causas del deceso aún son desconocidas.

Okerlund es reconocido como uno de los responsables del éxito de muchas figuras de la WWE en los años 80 (WWF en aquellas épocas), siendo muy recordados sus segmentos junto a Hulk Hogan. Fue, precisamente, 'The Hulkster' quien hizo conocido el apodo de 'Mean' para el experimentado presentador.

La amistad entre ambos fue tan grande que Hulk Hogan fue el elegido para inducir a Okerlund en el Salón de la Fama en el año 2006. El excampeón del mundo dejó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

"El mejor compañero que pude tener. Nunca ensayamos o hicimos nada con guión. Gene me preguntaba "Hey, gran hombre, qué quieres hacer", y yo siempre le respondía "solo seguirte hermano", y funcionó desde 1980 hasta el 2017. Descansa en paz mi hermano", publicó Hogan.

La información sobre el deceso de Okerlund fue propalada por la misma empresa WWE en una publicación en su página web oficial.

"WWE se entristece al conocer que el miembro del Salón de la Fama Gene Okerlund, el entrevistador más reconocido en la historia del entretenimiento deportivo, falleció a los 76 años", fue el mensaje publicado en la página web y en todas sus redes sociales.

The best partner I ever had. We never rehearsed or did anything scripted from a writer. Gene would ask me “hey big man what do u want to do?” I would always answer “just follow you brother” and it worked from 1980 - 2017. RIP my brother HH pic.twitter.com/OBtn6NxT1E