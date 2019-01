Qatar 2022: La última ‘locura’ de Gianni Infantino que podría beneficiar a Perú

Este año, la selección peruana tendrá que afrontar importantes compromisos como la Copa América y las Eliminatorias. Pero antes de ello, este miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió a una conferencia en Dubai en donde dio algunas sorpresivas declaraciones en referencia al Mundial de Qatar 2022.

Desde que se sentó en el sillón principal del máximo ente del fútbol mundial, el directivo de 48 años ha traído ideas revolucionarias, como el uso del videoarbitraje (VAR). Pero la última obsesión de Infantino es modificar el número de equipos que estarán presente en los Mundiales, pasando de 32 a 48 equipos.

Está confirmado que esta inédita modificación se hará efectivo a partir de la Copa del Mundo que tendrá como sedes a México, Canadá y Estados Unidos en el 2026. Sin embargo, el mandamás de la FIFA, quiero que esto se adelante para el Mundial Qatar 2022.

"Si crees que es bueno tener 48 selecciones, ¿por qué no intentarlo cuanto antes?", se preguntó en el marco de la 13° edición de las Conferencias Internacionales sobre Deporte, que se celebró en Dubai.

"La próxima Copa del Mundo se celebrará en Qatar con 32 equipos, pero si podemos aumentarla a 48 equipos y hacer felices así a todo el mundo, creo que deberíamos intentarlo", agregó.

No obstante, hay existe la posibilidad de que el Mundial del 2022 no se desarrolle íntegramente en Qatar, ya que, según Gianni Infantino, el pequeño país de Medio Oriente no está en condiciones de recibir a tantos selecciones y países vecinas también podrían ser los anfitriones.

"Si podemos integrar a algunos de los países vecinos de la región del Golfo para que alberguen partidos de la Copa el Mundo, creo que sería muy beneficioso para toda la región y para el mundo en general. Todos saben que hay tensiones entre países de esta zona, y es algo que lógicamente depende de sus respectivos líderes, pero tal vez les resulte más fácil sentarse a hablar de un proyecto de fútbol que de otras cosas”, aseveró el suizo.

De contrarse lo que planea Gianni Infantino, el cupo de Sudamérica pasará a ser de 6,5. Esto, sin duda, sería un gran beneficio para la selección peruana, que no quiere esperar otros 36 años para volver a una Copa del Mundo.