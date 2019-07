Con goles de Lukaku y Rashford, Manchester United venció al Newcastle por Premier League

Manchester United empezó con buen pie el 2019 venciendo, en condición de visitante, al Newcastle en el St James' Park por la jornada 21 de la Premier League. Los goles fueron de Romelu Lukaku y Marcus Rashford.

El primer tiempo fue amplio dominio de los 'Diablos Rojos'; sin embargo, no estuvieron eficaces de cara al arco de las 'Urracas' y tuvieron que esperar hasta la parte complementaria para festejar el primer gol del partido.

A los 63 minutos del segundo tiempo, Lukaku aprovechó un rebote del arquero para simplemente empujar el balón y decretar el primero del compromiso. Y diez minutos antes de que finalice el duelo, Rashford sentenció con una sutil definición.

Con este resultado, el Manchester United se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Premier League con 38 puntos y está a tres de meterse en zona de clasificación para la próxima Europa League.

