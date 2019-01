Selección peruana enfrentaría a poderoso rival sudamericano en inédita sede

La selección peruana tendría un partido amistoso más como preparación a la Copa América Brasil 2019. Después de confirmar los partidos contra Paraguay y El Salvador para la fecha doble de marzo en Estados Unidos, salió a la luz el nombre de un poderoso rival sudamericano que se habría apuntado para enfrentarse a la Blanquirroja antes del inicio del torneo y en una inédita sede.

Según el diario As de España, la selección argentina se postula para jugar contra el combinado nacional en el regreso de Lionel Messi. “Lo ideal sería que se jugase en Europa, concretamente en España, para que los convocados por Lionel Scaloni no sufran un desplazamiento demasiado largo. Las conversaciones entre las dos federaciones se iniciaron hace unos días, pero todavía no hay acuerdo para el desarrollo del partido”, explica el medio.

Además, agregan que los dirigidos por Ricardo Gareca no solamente jugarían ante la Albiceleste, sino que también volverían a repetir el “Clásico del Pacífico” frente a su similar de Chile, al cual goleó 3-0 en octubre del año pasado en Miami. El escenario de este posible duelo marcaría la despedida de la Bicolor en el Estadio Nacional para enrumbarse a Brasil y participar en la Copa América.

De momento, la selección peruana solamente ha anunciado los amistosos internacionales para la fecha doble FIFA de marzo contra Paraguay y El Salvador. Los dos encuentros se disputarán en Estados Unidos, el primero el 22 de ese mes en Nueva York y el segundo en Washington cuatro días después.