Paolo Guerrero: los 10 goles más importantes de su carrera

Paolo Guerrero es para muchos el mejor delantero de la historia de la selección peruana y uno de los mejores de Sudamérica en la presente década. Los números y los hechos avalan esas premisas.

El "Depredador" es el máximo goleador de la “blanquirroja” y ha anotado goles en partidos claves en sus clubes. Por tal motivo, hoy, en el día de su cumpleaños 35, aprovechamos la coyuntura para compartir un ranking de los 10 tantos más importantes de su carrera. Comenzamos:

10. Gol a Fluminense – Partido de vuelta de la Final del Campeonato Carioca 2017 (07-05-2017) / Flamengo

Los rivales de toda la vida, Flamengo y Fluminense, se vieron las caras en la final del Campeonato Carioca 2017. El cuadro de Paolo Guerrero venció por la mínima diferencia en el encuentro de ida; en el de vuelta, el “Flu” lograba el mismo resultado hasta el minuto 84. Pero apareció nuestro compatriota para poner la paridad y dejar sin chances al eterno compadre. Rodinei del “Fla” dio la estocada final tras marcar el 2 a 1 en descuentos (marcador global: 3 a 1).

9. Gol a Uruguay – Primera fecha de la Copa América Argentina 2011 (04-07-2011) / Selección nacional

No solo está en el ranking por la importancia del rival. También aparece debido a que con este tanto, Paolo rompió una sequía de casi cuatro años de no marcar con la selección. Su último gol había sido el 2007 ante Bolivia. Luego de ello, sucedió el “escándalo del Golf Los Incas”, en el que se suspendió a referentes del equipo para el resto de la Clasificatoria a Sudáfrica 2010.

El atacante no fue parte del incidente, pero se quedó sin compañeros que pudieran contribuir eficazmente en la construcción y finalización de los goles del equipo. Además, Uruguay aplastó 6 a 0 a Perú en las mismas eliminatorias (2008), en ese encuentro Paolo Guerrero perdió los papeles y fue expulsado por varias fechas. Regresó ante Venezuela tras un año, y lamentablemente se lesionó; semanas después fue operado de los meniscos.

Este gol fue el desahogo, revancha futbolística le llaman. El encuentro culminó 1 a 1 y fue significativo porque clasificamos a Cuartos de Final.

8. Gol a Paraguay- Tercer lugar de la Copa América Chile 2015 (03-07-2015) / Selección nacional

El elenco dirigido por Ricardo Gareca llegaba sin chances según la prensa especializada y estuvo cerca de clasificar a la final. El equipo de todos fue la revelación del campeonato y se llevó merecidamente el tercer lugar tras derrotar a Paraguay.

Paolo marcó el segundo de la noche y se convirtió en el goleador del certamen con cuatro dianas junto al chileno Vargas. Nuestro delantero conseguía por segunda ocasión dicho reconocimiento. Un crack.

7. Gol a Venezuela (su tanto número tres en el partido) - Tercer lugar de la Copa América Argentina 2011 (23-07-2011) / Selección nacional

La selección venía golpeada en líneas generales. Había quedado última en las Clasificatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Pero su participación de la Copa América de Argentina no buscaba un lavado de cara, sino de que el recién contratado, Sergio Markarián, probara nuevos jugadores y el funcionamiento de la bicolor.

Gracias a los goles y al juego de Guerrero logramos llegar a jugar el partido por el tercer lugar contra Venezuela. El ariete anotó un hat-trick en la goleada a favor de nuestro equipo por 4 a 1. Su tercera anotación fue la más importante para él porque con logró convertirse –por primera vez- en el goleador de ese tipo de campeonato.

6. Gol a Hannover (primer tanto a nivel profesional de Paolo Guerrero) (06-11-2004) / Bayern de Múnich

Tras su debut ante el Hansa Rostock de manera profesional, demoró solo dos semanas para marcar su primer gol con el mítico Bayern de Múnich.

El “Depredador” llegó al Bayern el 2002, pero estuvo participando en el equipo amateur del club. Dos años después, se le otorgó la oportunidad de jugar al lado de Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn, Claudio Pizarro, etc., y no decepcionó.

Le anotó a Hannover en la goleada de su equipo po 3 a 0. No pudo consolidarse en el equipo más importante de Alemania y fue contratado por el Hamburgo.

5. Gol a Uruguay – Fecha 14 de las Clasificatorias Rusia 2018 (28-03-2017) / Selección nacional

SI perdíamos estábamos eliminados. Pese a ser locales en el Estadio Nacional, existía una gran probabilidad de sucumbir ante Suárez, Cavani y compañía. Empezamos perdiendo, pero el corazón de Paolo Guerrero puso la paridad tras excelente centro de Trauco. Esa fórmula había servido ante el monstruo Argentina y volvió a funcionar ante otro grande.

En la segunda mitad logramos remontarle a los charrúas. Lo demás es historia conocida: clasificamos al Mundial de Rusia tras más de 3 décadas.

4. Gol a Chile (primer tanto con la selección de Paolo Guerrero) - Clasificatorias al Mundial Alemania 2006 (17-11-04) / Selección nacional

¿Qué mejor que anotar tu primer tanto ante el clásico rival? La selección derrotó 2 a 1 a Chile en el Estadio Nacional. Paolo Guerrero puso el segundo para la “bicolor” a pocos minutos del final. Fue el inicio de una racha goleadora: la mejor de nuestra historia futbolística.

Lamentablemente, el triunfo no alcanzó para llegar al Mundial, pero sirvió para darnos cuenta que teníamos delantero a largo plazo.

3. Gol a Australia - Tercera fecha del Grupo C en el Mundial Rusia 2018 (26-06-2018) / Selección nacional

Buscó de todas las formas posibles de llegar a la copa mundial a tal punto que el caso se vio en la justicia ordinaria y no deportiva. El Tribunal Federal Suizo le dio la oportunidad de cumplir el sueño de jugar en Rusia 2018. Pese a que los resultados no alcanzaron para clasificar a Octavos de Final, el buen recuerdo de anotar en el torneo más importante del globo no se lo quita nadie, ni siquiera una ratificación de la suspensión.

2. Gol a Chelsea – Final del Mundial de Clubes 2012 (16-12-2012) / Corinthians

El gol más importante en su carrera a nivel de clubes. Luego de irregulares campañas con el Hamburgo, Paolo Guerrero fichó por el Corinthians de Brasil a poco tiempo del inicio del Mundial de Clubes. Era una apuesta para el club brasileño, el peruano no defraudó.

En la semifinal anotó ante el Al-Ahly de Egipto; y en la final hizo lo propio ante el poderoso Chelsea, ganador de la Champions League 2011-2012. El delantero no olvidó sus raíces y durante la celebración mostró la bandera peruana.

Otro gran desahogo del atacante: meses antes era cuestionado en Alemania, y en diciembre era campeón del mundo.

1. Gol a Haití – Primera Fecha de la Copa América Centenario 2016 (04-06-2016) / Selección nacional

Este gol es sumamente subvalorado debido a la trascendencia del equipo rival y la fase en la que se anotó (de grupo). Si bien no definía nada, el tanto es importante porque rompía un record. Paolo Guerrero se convirtió en el máximo anotador de la historia de nuestra selección peruana con 27 tantos. Teófilo Cubillas fue el máximo artillero por casi cuarenta años y cedía el puesto, mejor dicho, Paolo se lo arrebataba con una hermosa paloma. Por ello, figura primero en el ranking.

En la actualidad, Paolo Guerrero cuenta los días que faltan para que culmine el castigo del TAS, que lo sancionó por negligencia en el consumo de sustancias prohibidas. El goleador se prepara para jugar la gloriosa Copa Libertadores con el Internacional de Brasil y la Copa América Brasil 2019 con la selección.