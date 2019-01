Técnico del Arsenal inglés es multado por ¿patear una botella de agua?

El entrenador del Arsenal inglés, Unai Emery, fue castigado con 8 mil libras esterlinas por la FA (Federación Inglesa de Fútbol) por patear una botella de agua en dirección a los simpatizantes del Brighton, durante el cotejo disputado el pasado miércoles, como parte de la jornada del "Boxing Day".

La entidad británica acusó al técnico español de “conducta inapropiada”. Emery golpeó un frasco hacia la grada luego de que su equipo igualara a un tanto en el 'Falmer Stadium'; resultado que dejó al equipo "Gunners" muy lejos de los primeros puestos del torneo británico.

Según medios internacionales, la botella golpeó accidentalmente en un aficionado. Tras el incidente en Brighton, Emery se disculpó de inmediato con la afición local y repitió su perdón el jueves pasado, antes de que la Federación Inglesa de Fútbol iniciara acciones legales contra él.

“Le dije (al aficionado) que lo sentía. Golpeé la botella por frustración, pero no hacia los aficionados, no era esa mi intención. No iba fuerte, pero le dio”, atinó Emery, a un medio español.

Pese a todo, el estratega hispano se libró de una suspensión y podrá dirigir con normalidad a su equipo en el campeonato británico.

Arsenal marcha quinto en la tabla de posiciones de la Premier League. Los 'pupilos' de Unai Emery suman 41 unidades en 21 partidos disputados.