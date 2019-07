Arsenal aplastó 4-1 al Fulham por la Premier League 2019 [RESUMEN]

Arsenal dio una exhibición de fútbol este primer día del 2019 en la Premier League. Los 'Gunners' golearon 4-1 al Fulham y se recuperó después de dos fechas sin ganar en el torneo.

Granit Xhaka abrió el marcador a los 25' tras aprovechar un descuido de la defensa rival, luego Lacazette aumentó el marcador a los 54' con un extraordinario tanto generado en una serie de jugadas en pared entre cuatro jugadores del Arsenal.

Fulham le puso emoción al partido al anotar el descuento en el minuto 68' por medio de Kamara. Sin embargo, a los 79' apareció Aaron Ramsey para anotar el tercer gol del Arsenal.

Aubameyang sentenció la goleada del equipo londinense con un remate que chocó en un defensor rival y que terminó colándose en el arco de de Sergio Rico.

