Robert Lewandowski 'amenaza' a Claudio Pizarro en Bundesliga

El delantero nacional, Claudio Pizarro, podría perder su récord de máximo goleador extranjero que ostenta en el campeonato alemán, luego de saber que Robert Lewandowski decidiera mantenerse en el Bayern Múnich.

¿Porqué razones? el futbolista 'bávaro' se encuentra a solo diez goles de alcanzar al ariete peruano como máximo artillero del exterior en el balompié teutón y su permanencia en el plantel muniqués le daría gran posibilidad de superarlo.

Robert Lewandowski estaba en la órbita de varios equipos, precisamente, el Real Madrid, pero al final decidió quedarse en el Bayern Múnich; club con el que se siente identificado.

"Es muy posible que me quede en el Bayern por mucho tiempo. Me identifico plenamente con el club", atinó Robert Lewandowski al medio alemán, 'Sport Bild'.

"Para mí es claramente una posibilidad terminar mi carrera en el Bayern. Me lo puedo imaginar. Un traspaso no me pasa por la mente. En verano se plantearon otras cosas, pero todo ha quedado atrás", añadió el delantero polaco.

Si Robert Lewandowski sigue en suelo alemán, lo más probable es que sea el nuevo máximo goleador extranjero de la Bundesliga. Claudio Pizarro, aún vigente en el Werder Bremen, tendrá que anotar más goles si no quiere que suceda eso.