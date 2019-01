El SUR DEBE LEVANTARSE EL 2019

Jorge Jiménez

Desde ningún punto de vista, el año 2018 fue bueno para el sur del Perú, todo lo contrario para el norte que el próximo año tendrá a tres equipos más en el fútbol profesional peruano.

En la Copa Perú, en Puno, Alfonso Ugarte fue eliminado. Además, Unión Alfonso Ugarte de Tacna se despidió pronto, San Cristóbal de Moquegua también quedó fuera y San Román de Juliaca decepcionó una vez más.

El tradicional Deportivo Garcilaso de Cusco aparecía como candidato al título, pero se desmoronó en instancias finales. El último que se bajó del carro que llevaba al título de campeón fue el Sportivo Huracán de Arequipa. Sus jugadores y comando técnico no cobran hasta la fecha deudas atrasadas. Nada parecido a lo que hizo Binacional para ser campeón el pasado 2017, representando a Arequipa.

SEGUNDA PROFESIONAL

Quince años pasaron desde que Cienciano fue campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana ganando a River Plate y Boca Juniors de Argentina, respectivamente.

La directiva armó un equipo de polendas para recuperar la categoría profesional perdida en 2015, paradójicamente en el año en que su clásico rival, Melgar, campeonó.

El que hoy funge de periodista deportivo, Sergio Ibarra, era el llamado a manejar el barco que lleve al Papá al puerto de la gloria. Poco duró la emoción. El inicio del torneo fue fatal.

En la primera fecha descansó, en la segunda empató 1-1 en casa ante Atlético Grau, en la tercera cayó ante Sport Victoria 2-1 como visitante y en la cuarta cayó 4-0 en el Cusco ante Vallejo. Se acabó, chau “Checho”. Algunos hinchas mal intencionados han escrito en redes que Ibarra se hizo despedir porque le ofrecieron comentar el Mundial de Rusia en un canal de Lima, en el que labora hasta hoy. Nadie puede probar que eso sea cierto.

Gustavo Roverano tomó las riendas del equipo desde la sexta fecha, en la que debutó con triunfo ante Juan Aurich.

Entre festejos y derrotas, Cienciano se puso el cartel de candidato al título apabullando en la segunda ronda por 9-1 al Willy Serrato. Mario Villasanti, Paolo de la Haza, Junior Viza, Jorge Molina, Walter Ibáñez y compañía llegaron hasta la liguilla final y el repechaje.

Cienciano dejó afuera al Juan Aurich y tuvo que jugar contra Alianza Universidad, equipo con el que empató, contra el Santos de Ica al que le ganó y contra Manucci con el que perdió. Finalmente, Manucci y Universidad fueron los ascensoristas.

Cienciano fracasó, se queda en Segunda. No hay mucho que decir del Alfredo Salinas de Espinar que contrató a Juan Jayo Legario como entrenador, pero perdió la categoría por tantos puntos que le restaron por deudas con sus jugadores y fallas gravísimas.

NO LE COBRARON UN GOL

Melgar está adoptando la buena costumbre de clasificar a torneos internacionales, lo malo es que su participación es muy mala. El 2018 le tocó jugar ante el descendido equipo de Wanderers de Valparaíso. Bajo la dirección del mexicano Enrique Meza, reemplazo de Juan Reynoso en 2017, visitó Chile logrando un empate de 1-1 en la primera fase de Copa Libertadores. En la vuelta en Arequipa, cayó 1-0 y se despidió pronto de la justa continental.

El equipo que armó Melgar daba para más. Curiosamente, en el partido de ida en Chile, no pudieron jugar el mexicano Omar Tejeda ni el ecuatoriano Jhon Narváes porque no fueron inscritos. Pablo Míguez había llegado con el cartel de buen marcador tras su exitoso paso por Alianza Lima y la hinchada esperaba que el “primo de Messi”, Emanuel Biancucchi, diera fuego, no fue así.

En el Torneo de Verano, terminó tercero con 25 puntos; en el Torneo Apertura, el más flojo de sus últimos años, quedó sexto con 24 puntos. Los malos resultados y la especulación de conflictos internos con los jugadores lograron la destitución de Meza, quien fue reemplazado para el Clausura por el colombiano Hernán Torres.

Melgar fue campeón de este torneo sumando 30 puntos. En el acumulado, logró 79 puntos y su pase a las semifinales. De 44 partidos jugados ganó 21, empató 16 y perdió 7.

El rival a enfrentar fue Alianza Lima, primero en Matute y después en Arequipa. Los rojinegros llegaron a estas instancias a pesar de verse perjudicados por los arbitrajes. Fue polémico que en el Clausura les mostraran 56 tarjetas de amonestación, de las cuales 11 fueron rojas y tres a Pablo Míguez.

La unión del grupo se rompió antes de jugar en Arequipa con la denuncia de Jean Pierre Fuentes sobre supuestos insultos de Hernán Torres a su madre. El tema recordó la abrupta salida del equipo de Ysrael Zùñiga y Hernán Rengifo.

Melgar jugó en el recinto de La Victoria empatando 3-3, luego de ir ganando 3-0. En la vuelta, fue empate por 2-2, pero el árbitro línea Michael Orué no validó un gol legítimo a Cristofer Gonzales, el tanto hubiera significado un 3-1 en contra, lapidario para Alianza Lima.

Con la igualdad en puntos y goles, se tuvo que ir a los penales que Melgar falló quedando sin opción para la final, pero con un cupo para la Copa Libertadores del 2019, en la que enfrentará a la U de Chile, primero en Arequipa y luego en Santiago.

BINACIONAL DESTACÓ

Como campeón de la Copa Perú 2017 y, con muchos problemas, Binacional clasificó a la Copa Sudamericana 2019.

GRANDA EL MEJOR

El ajedrecista Julio Granda es el mejor deportista, siendo campeón mundial y ganando al legendario Kasparov. En damas, Sara Vizcarra destacó en el tiro. Arequipa fue sede de los Juegos Sudamericanos Escolares y se vio el pobre nivel que tenemos en deporte con respecto a otros países. ❧