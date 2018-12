Cristiano Ronaldo sobre premios individuales: "no es el fin del mundo si no gano"

En un año donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tuvieron que ceder el protagonismo a otros futbolistas, pues no obtuvieron ni el premio 'The Best' que otorga la FIFA, ni el 'Balón de Oro', que entrega 'France Football'; el futbolista lusitano descartó que le preocupen las estatuillas individuales.

“No estoy obsesionado con los premios individuales; lo más importante es ganar trofeos colectivos y ayudar al equipo. El resto viene de forma natural. No siempre pienso en batir récords, trabajo principalmente para ayudar al club y estar en mi mejor nivel”, atinó en primera instancia, 'CR7', en una entrevista que publicó el diario portugués, ‘Record’.

Asimismo, el atacante de la Juventus de Turín se animó a explicar la dificultad de mantenerse en la cima del fútbol mundial a sus 33 años.

"El nivel técnico, táctico y físico de todos los equipos es mejor, cada vez es más difícil ganar, así que tengo que seguir trabajando duro para mantenerme en la cima" subrayó el popular 'Comandante'.

“No oculto que soy feliz cuando gano, pero no es el fin del mundo cuando no es el caso”, manifestó Cristiano Ronaldo en alusión a los premios individuales.

El '7' 'bianconeri' confesó que "dejar momentáneamente la selección después del Mundial de Rusia fue la mejor decisión", aunque rápidamente se puso a disposición del seleccionador, Fernando Santos, para este 2019, desvelando: “planeo estar a disposición del seleccionador nacional este año”.