Estrella del Bayern Múnich le cierra las puertas al Real Madrid

El Real Madrid intentó hasta último momento cerrar el fichaje de una de las estrellas del Bayern Múnich durante el mercado de pases a inicios de la presente temporada. Después de la salida de Cristiano Ronaldo, el club blanco estuvo a la expectativa de lo que suceda con el futbolista del cuadro bávaro, quien señaló su deseo de cambiar de aires tras su participación en el Mundial Rusia 2018.

Nos referimos a Robert Lewandowski, el delantero de 30 años que desde hace unas temporadas ha sido vinculado en el Real Madrid, e incluso fuentes cercanas al jugador, señalaron que su sueño era irse al club español. Sin embargo, el polaco ha brindado unas declaraciones que cerrarían por completo alguna llegada a Madrid.

En una entrevista con la revista alemana "Sport Bild", Lewandowski reveló que se puede imaginar terminar su carrera, y que la posibilidad de un traspaso no es algo que esté entre sus opciones.

"Para mí es claramente una posibilidad terminar mi carrera en el Bayern. Me lo puedo imaginar. "Un traspaso no me pasa por la mente. En verano se plantearon otras cosas, pero todo ha quedado atrás", dijo.

"Es posible que me quedé aquí mucho tiempo. Me identifico plenamente con el Bayern. Siento que, después de que se acabaran todos los rumores y todos los problemas, estoy de todo corazón con el Bayern, al 100 por 100", agregó Robert Lewandowski tiene contrato con el Bayern Múnich hasta 2021.