La función de la palabra

Este 2018 ha sido un año intenso para los amantes del fútbol de nuestro país. El Perú vibró con observar a nuestra selección en su regreso a un mundial luego de 36 años.

Sin embargo, eso fue lo más alegre. Porque en nuestro torneo, Universitario luchaba por no descender y Alianza Lima apostaba por el juego aéreo que cuestionó el estilo del técnico Pablo Bengoechea. Sin duda, la noticia que remeció el ambiente deportivo fue el vínculo del presidente de la FPF, Edwin Oviedo, con el juez Hinostroza y su posterior prisión preventiva por ‘Los Wachiturros de Tumán’.

Diversas circunstancias que hicieron que los ánimos se alteren y los protagonistas respondan con frases que dieron mucho qué hablar y generaron polémica. Palabras más, palabras menos, estas son las mejores frases.❧

Pablo Bengoechea

Extécnico de Alianza Lima

Respuesta ante la crítica sobre el estilo de juego de Alianza Lima.

“Que digan que (Alianza Lima) juega a la uruguaya, para mí es un elogio. Uruguay tiene 15 Copa América. Peñarol y Nacional fueron campeones de América varias veces. Los hinchas del club quedaron contentos con el campeonato el año pasado”.

Paolo Guerrero

Delantero de la selección peruana

Cuando le extendieron el castigo a 14 meses.

“A las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia les digo que me están robando el Mundial y quizá mi carrera también, espero que consigan dormir en paz”.

Edwin Oviedo

Presidente de la FPF

Cuando comenzaron a salir los audios que lo vinculaban con el exmagistrado Hinostroza Pariachi.

“Nos atacan de manera muy dura porque a algunos no les gustan los éxitos”.

Mario Salas

Extécnico de Cristal

Lo dijo cuando se le pidió su análisis de la primera final de la Copa Libertadores.

¿Sabe lo que más me interesa? Que les paguen a los jugadores de Sport Rosario, que le paguen a los jugadores de cada uno de los clubes que les adeudan en este país. Eso me interesa más que el Boca vs. River”.

Nicolás Córdova

Técnico de Universitario

Por la crisis futbolística que atravesó la ‘U’ y que lo llevó a la zona de descenso.

Lo dije desde un principio. Universitario está en una situación en la que necesita de gente grande, no de niños”.

Raúl Ruidíaz

Delantero de la selección peruana

La ‘Pulga’ fue el elegido por Ricardo Gareca para que ocupe el lugar del suspendido Paolo Guerrero en los partidos amistosos de la ‘Bicolor’.

Yo no soy el reemplazante de Paolo Guerrero, yo me considero mejor”.

Leao Butrón

Arquero de Alianza Lima

Tras vencer a UTC en Cajamarca, el arquero de Alianza Lima mostró su amargura contra el árbitro.

“Debería estar contento por el triunfo, pero Joel Alarcón es un malcriado”.

Claudio Pizarro

Delantero del Werder Bremen

No fue considerado en la convocatoria para el Mundial Rusia 2018.

No ir al Mundial fue lo más difícil que viví. No creo que vuelva a la selección”.

