Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa EN VIVO: mira la pelea de exhibición desde Japón

Floyd Mayweather sale del retiro nuevamente para enfrentar al peleador japonés Tenshin Nasukawa este lunes (desde las 2 a.m. EN VIVO ONLINE) en la estelar del evento Rizin 14 que se realizará en Saitama

Esta pelea solo será de tres rounds y con una duración de tres minutos. La pelea cuenta con muchas reglas especiales para ser una exhibición de boxeo y que además será el evento estelar de una cartelera de 13 combates de MMA.

Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa usarán guantes tradicionales de boxeo de 8 onzas de la marca Rizin, promotora de la velada. Otra de las reglas será que los luchadores están impedidos de hacer llaves de sumisión, patadas u otro tipo de ataque que no sea con los puños. El peleador japonés será sancionado si es que se atreve a atacar al boxeador estadounidense con algún movimiento de MMA.

"Esta es una gran oportunidad y estamos felices de aprovecharla. Voy a poner todo lo que hay y demostrar mis puntos fuertes. Creo que soy el luchador más rápido. Voy a usar mis armas contra él", respondió Tenshin Nasukawa.

Por su parte el boxeador Floyd Mayweather reveló a los medios de comunicación que ni siquiera ha entrenado para este peculiar combate, pues solo se tratará de entretenimiento. El excampeón wélter lleva un récord de 50 victorias y ninguna derrota. Su última pelea profesional fue ante el irlandés Conor McGregor.

"No me preocupo por nada, no tengo que entrenar para tres asaltos. En lo que respecta a los deportes de contacto, he visto todo a lo largo de mi carrera", sostuvo el veterano boxeador de 40 en conferencia de prensa.

Una millonaria paga para Floyd Mayweather

Rizin informó que el resultado de esta pelea no contará en el récord de ambos peleadores, por lo que tampoco habrá jueces. Por su participación en esta pelea ante Tenshin Nasukawa, Floyd Mayweather cobrará la increíble suma de 88 millones de dólares, que serán pagados entre Rizin y los derechos televisivos en Japón y otras partes del mundo.