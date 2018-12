Miguel Ángel Russo expuso su mentalidad de trabajo e ilusiona a Alianza Lima [VIDEO]

Miguel Ángel Russo es la atracción en el fútbol peruano tras haber asumido la dirección técnica de Alianza Lima para la temporada 2019. Su palmarés y trayectoria hace ilusionar a la hincha ‘blanquiazul’, y esto se ha acrecentado luego de una entrevista concedida a la cadena internacional ESPN donde reveló su pensamiento táctico.

En una conversación extensa con la cadena deportiva, Miguel Ángel Russo dejó frases respecto al desenvolvimiento del jugador, el juego colectivo y lo que significa el fútbol para él.

"No te sirven que todos tus jugadores sean rápidos o todos pausados. Hay que saber elegir y manejar los tiempos", apuntó el estratega argentino.

¿Sobre la colectividad en el fútbol? Esto dijo Miguel Ángel Russo. "El que logra pequeñas sociedades va ganando un terreno muy amplio en el armado del equipo, eso es muy importante. Cuando tienes potencial ofensivo, si no lo sabes alimentar es muy difícil".

El ahora técnico de Alianza Lima superó el cáncer que lo mantuvo alejado de la zona técnica. Contó cómo el fútbol lo ayudó a llenarse fuerzas y ganar la batalla. "El fútbol te lleva a tener una fortaleza que otra cosa, para mí, no te da. Yo en vez de esconderme me abrí mucho más, me abrí a todo", contó Russo para ESPN.

"Siempre busco aprender, mi próximo objetivo es mejorar y aprender. Vivo para el fútbol las 24 horas del día", puntualizó. Miguel Ángel Russo tomará la posta dejada por Pablo Bengoechea, y buscará realizar una buena Copa Libertadores y un buen campeonato el siguiente año.