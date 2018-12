Floyd Mayweather sobre su pelea con Tenshin Nasukawa: "No necesito entrenar" [VIDEO]

Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa se enfrentarán en un combate de exhibición para un grupo selecto que pagará una fortuna para presenciar el evento. En la previa, los luchadores hicieron un careo y atendieron a la prensa.

"No me preocupo por nada, no tengo que entrenar para tres asaltos. En lo que respecta a los deportes de contacto, he visto todo a lo largo de mi carrera", sostuvo el veterano boxeador de 40 en una conferencia de prensa previo al combate.

La pelea de Floyd Mayweather solo durará tres rounds y no contará con jueces. Los guantes que utilizarán serán de 8 onzas de la marca Rizzin (promotora del evento) y está pactado en las 147 libras (66,68 kg), límite del wélter. En el contrato de este combate el japonés Tenshin Nasukawa será sancionado si realiza una patada contra el estadounidense.

Durante la conferencia de prensa el popular púgil señaló que este nuevo combate solo será entretenimiento y que no habrá alguna posibilidad de que vuelva a pelear de manera profesional.

"Pelear es algo que he hecho por más de 30 años, así que es solo un día más. Me preocupo por el entretenimiento y las cosas, pero una vez que suena la campana, siempre es entretenimiento", reconoció.