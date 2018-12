Semana 17 de la NFL: conoce los horarios, canales y pronósticos del final de temporada regular

Por primera vez en la temporada regular, todos los encuentros de NFL se disputarán el mismo día en una fecha que estará llena de emoción y dramatismo hasta el último minuto.

¿Qué necesita para los playoffs?

Analizamos los cotejos de la Semana 17 de la NFL con pronósticos para cada partido y lo que está en juego en cada uno de los duelos. El verdadero espectáculo comienza, con equipos luchando por un boleto a la postemporada, mejorar su posición en los playoffs o asegurar una semana de descanso; todo mientras se desarrollan ocho partidos de manera simultánea.

Miami Dolphins vs Buffalo Bills

Este podría ser el último partido de LeSean McCoy con los 'Bills', aunque es muy probable que ni siquiera sea considerado por el entrenador, Sean McDermott, quien la semana pasada no lo dejó iniciar, lo que confirmaría su inminente salida del club. Los Dolphins tienen marca de 1-5 en sus últimas seis visitas a Buffalo. ¿Qué está en juego?: Ambos equipos están eliminados de los playoffs.

Detroit Lions vs Green Bay Packers

El primer año de Matt Patricia al frente de los Lions por fin acaba y lo hacen con más dudas que certezas. El rival en esta ocasión también finaliza la campaña muy lejos del lugar en el que pensaban estar ya que eran considerados por algunos el favorito para llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional. ¿Qué está en juego?: Ambos equipos están eliminados de los playoffs.

New York Jets vs New England Patriots

New England aún aspira a no salir de 'Foxborough' en los playoffs y para ello deben vencer en un juego de trámite a sus rivales divisionales. Si bien es cierto que han estado un poco por debajo del nivel al que nos tienen acostumbrados, New England se meterá a la postemporada como el rival a doblegar en la Conferencia Americana. ¿Qué está en juego?: New England todavía puede tener el N°1 de la Conferencia Americana.

Necesitan ganar y que tanto Chiefs como Chargers pierdan. De otra forma, aseguran el reposo en la Ronda de Comodines con una victoria y tropiezos de los Ravens, Texans y Titans. Los Jets ya están eliminados.

Tweets by NFL

Programación de los partidos de la semana 17 de la NFL

Buffalo Bills vs Miami Dolphins

Hora: 13:00 p.m.

Estadio: New Era Field (Orchard Park)

Green Bay Packers vs Detroit Lions

Hora: 13:00 p.m.

Estadio: Lambeau Field (Green Bay)



Houston Texans vs Jacksonville Jaguars

Hora: 13:00 p.m.

Estadio: NRG Stadium (Houston)



New England Patriots vs New York Jets

Hora: 13:00 p.m.

Estadio: Gillette Stadium (Foxborough)



New York Giants vs Dallas Cowboys

Hora: 13:00 p.m.

Estadio: MetLife Stadium (East Rutherford)



Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons

Hora: 13:00 p.m.

Estadio: Raymond James Stadium (Tampa)