Claudio Pizarro: “Perderme el Mundial ha sido el momento más difícil de mi vida”

Han pasado más de seis meses de la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 y Claudio Pizarro aún no supera su ausencia en esa lista de 23 jugadores seleccionados por Ricardo Gareca para defender los colores de la ‘Blanquirroja’ luego de 36 largos años de ausencia.

El experimentado delantero de 40 años hizo un balance de lo vivido en el año y confesó en una reciente entrevista con el portal alemán “Buten un Binnen”, que perderse la Copa del Mundo ha sido el momento “más difícil de mi carrera, de mi vida”.

“Eso fue muy difícil para mí. No recibí una llamada. También me dolió un poco, porque yo era el capitán, más de 20 años de mi carrera jugué para Perú. Di todo por mi país y de repente ya no estaba más", expresó El Bombardero de los Andes, quien es el quinto máximo goleador de la selección peruana con 20 goles en 85 partidos.

"En un momento así, cuando jugué cuatro eliminatorias para la Copa Mundial e hice todo por mi país. Eso fue muy difícil para mí. Estoy triste y decepcionado, me duele. Por supuesto, el entrenador toma la decisión en este momento. Tienes que aceptar eso. Pero la cosa me va a doler por mucho tiempo", añadió.

Por otro lado, Claudio Pizarro se refirió sobre la actual temporada que está teniendo con el Werder Bremen. El atacante peruano suma 465 minutos en 15 partidos con el equipo alemán en todas las competiciones y ha marcado dos goles, por lo que no descarta seguir jugando un año más.

"Jugué durante mucho tiempo porque tenía ganas. Y también porque quería jugar un gran torneo como una Copa del Mundo. Creo que le puedo dar algo al fútbol. No solo para los fanáticos o para mí, sino también para los jóvenes jugadores que me siguen. Eso es muy importante para mí. Demostrar que lo que puedo hacer para que los chicos se inspiren", concluyó.