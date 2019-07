Hildebrandt sobre la selección peruana: “Con el apagón de Cueva, se acabó el equipo”

El reconocido periodista César Hildebrandt habló de diversos temas con La República donde se explayó sobre la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 y la preparación con miras a la Copa América Brasil 2019.

Para el director del Semanario “Hildebrandt en sus trece”, quien en su momento escribió una columna llenando de elogios al equipo de Ricardo Gareca por enfrentar a grandes selecciones en el certamen mundialista, el equipo nacional tuvo unas pésimas presentaciones en los amistosos ante Ecuador y Costa Rica por lo que ve difícil que se repitan aquellas performances.

PUEDES VER Joven promesa del Manchester City descartó jugar por la selección peruana

“Yo creo que fui muy entusiasta, me retracto, me equivoqué. Yo vi un equipo estructurado, con un cierto estilo, con una cierta personalidad, con un norte táctico difícil de encontrar en un equipo peruano. Pero esas últimas presentaciones han sido deplorables. Y no sé si podremos repetir las performances que tuvimos antes de estos dos fracasos últimos. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa esto (...) Esto requiere de un estado atlético, de una especie de superdotación.

“No solo es un problema físico, Están los automatismos, las inteligencias del medio campo, el cruzar líneas con un solo pase. La gran diferencia con el gran fútbol son los medios campos. Al Real Madrid lo hace Modric, lo hace Kroos, no lo hace Cristiano Ronaldo. Y al gran Barça lo hicieron Xavi e Iniesta”, agregó.

Señala que el problema pasa por el bajón futbolístico del mediapunta que utiliza el dorsal “8” en la selección peruana: Christian Cueva. El mediocampista del Krasnodar de Rusia, muy criticado por fallar el penal ante Dinamarca en la fase de grupos, ha sido vinculado en unos actos de indisciplina en la gira por Estados Unidos y justamente no fue llamado en la última fecha doble.

Tras recordar el gol de Paolo Guerrero en el triunfo por 2-1 ante Uruguay en las Eliminatorias, donde le gana el duelo a Diego Godín luego de una gran asistencia de Yoshimar Yotún, César Hildebrandt enfatizó que la selección se acabó con el apagón de Cueva.

“Sí, pero qué pasa antes. Hay un enorme pase. Es lo que le digo. Sin ese enorme pase no hay recorrido de Guerrero ni derrota de Godín. Lo que nos faltan precisamente son mediocampistas creativos. Y con el apagón de Christian Cueva, se acabó el equipo”, concluyó.