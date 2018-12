¿Yotún necesita tiempo de adaptación en Cruz Azul? DT sorprendió con respuesta

Confía en él. El DT de Cruz Azul, Pedro Caixinha, se mostró contento con el trabajo que viene realizando Yoshimar Yotún en el cuadro 'cementero' y aviso que no considera que 'Yoshi' necesite tiempo de adaptación.

"Tendrán que hacer algún reconocimiento de las cosas, pero... los buenos son buenos siempre, y en todos los lugares. Y 'Yoshi' es de los buenos", dijo Pedro Caixinha al ser consultado por el volante nacional.

Cruz Azul tendrá su primer amistoso de pretemporada con miras al inicio del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX ante Pachuca, y se espera que Yoshimar Yotún tenga unos minutos.

Yoshimar Yotún atraviesa su cuarta experiencia en el extranjero, ya que anteriormente vistió las camisetas de Vasco da Gama de Brasil (2013), Malmö de Suecia (2015) y Orlando City de Estados Unidos (2017 y 2018).

Cruz Azul no solo fichó a Yoshimar Yotún, también llegaron Orbelín Pineda (Volante, ex Chivas), Jonathan Rodríguez (delanter, ex Santos Laguna) y el juvenil Alexis Gutiérrez.