Manchester United goleó 4-1 al Bournemouth con doblete de Pogba por Premier League [RESUMEN]

Manchester United cerró el 2018 con una contundente goleada por 4-1 al Bournemouth en el Estadio Old Trafford por la fecha 20 de la Premier League. Los Diablos Rojos sumaron su tercer triunfo consecutivo de la mano de Ole Gunnar Solskjaer y se instalan en el sexto puesto con 35 puntos.

Después de la salida de José Mourinho del banco de United, el nuevo DT apostó por recuperar a Paul Pogba y el francés ha respondido en el campo. El mediocampista de 25 años anotó un doblete y el segundo en menos una semana.

PUEDES VER Ver fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS | Sigue las mejores ligas del mundo

Pogba abrió el marcador a los 5’ minutos tras una gran jugada personal de Marcus Rashford para definir solo debajo del arco. Mientras que el segundo fue de cabeza a los 33’ despues de un gran centro de Ander Herrera. Rashford aumentó el marcador en el último minuto y Nathan Aké acortó distancias en los descuentos.

En la segunda parte, el Manchester United edió la posesión al equipo rival que comenzó a generar jugadas de peligro en el arco de David de Gea. Romelu Lukaku ingresó por Rashford a los 70’ y en la primera que tocó, vulneró al arquero Begovic.

Manchester United vs Bournemouth EN VIVO | Revive el minuto a minuto por Premier League

Tweets by ManUtd_Es

Manchester United vs Bournemouth EN VIVO | Alineaciones confirmadas por Premier League

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Bailly, Shaw: Ander Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Martial y Rashford.

Bournemouth: Begovic, S Cook, Ake, Daniels, Ibe, Stanislas, Brooks, Surman, Rico, King, Wilson

Antesala del Manchester United vs Bournemouth

Manchester United cerrará el año intentando mantener la racha de dos triunfos consecutivos de la mano de su nuevo entrenador Ole Gunner Solskjaer tras derrotar por 5-1 y 3-1 al Cardiff City y Huddersfield Town, respectivamente. Tras la salida de José Mourinho, Los 'Diablos Rojos' han encontrado la senda de la victoria luego de empezar una irregular temporada.

Actualmente se ubican en el sexto puesto con 32 puntos a 8 de la zona de Champions League. El gran ausente para este partido será la de Alexis Sanchez, quien no fue citado ya que no está en perfecto estado físico después de la lesión que sufrió a fines de noviembre. Romelu Lukaku y Anthony Martial podrían tener minutos desde el arranca luego de superar sus respectivas molestias.

Por su parte, el Bournemouth pasa por el peor momento en la temporada ya que en la última fecha cayó goleado por 5-0 ante Tottenham en Wembley. De las últimas nueve jornadas en la Premier, el cuadro de Eddie Howe ganó dos y perdió siete. En condición de visita, “The Cherries” solo pudo rescatar tres victorias y seis derrotas.

Horarios del Manchester United vs Bournemouth EN VIVO ONLINE por la Premier League

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Estados Unidos: 11:30 (ET) / 8:30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10:30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 13.30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 17.30 p.m.

Probables alineaciones del Manchester United vs Bournemouth EN VIVO ONLINE por la Premier League

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford y Martial.

Bournemouth: Begovic; Rico, S Cook, Ake, Daniels; Brooks, Surman, Lerma, Fraser; Wilson y King.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Bournemouth?

Si quieres seguir en Internet el Manchester United vs Bournemouth, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.