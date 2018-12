Cruz Azul vs Pachuca: Yoshimar Yotún debutaría en los 'cementeros' | EN VIVO

Cruz Azul vs Pachuca HOY EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS POR INTERNET desde las 9:00 a.m. (hora peruana) en amistoso de pretemporada con miras al inicio del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX. Yoshimar Yotún fue convocado y podría tener sus primeros minutos con la 'Máquina Cementera'. Sigue el cotejo LIVE STREAMING por LaRepublica.pe.

Cruz Azul viene de caer en la final del Torneo Apertura 2018 a manos del América y buscará su revancha en el segundo torneo del fútbol mexicano. Por ello se ha reforzado con grandes nombres.

Orbelín Pineda (Volante, ex Chivas), Jonathan Rodríguez (delanter, ex Santos Laguna), Yoshimar Yotún (volante, ex Orlando City) y el juvenil Alexis Gutiérrez son las nuevas caras.

Pedro Caixinha, DT de Cruz Azul, tuvo buenas palabras sobre Yoshimar Yotún: "Tendrán que hacer algún reconocimiento de las cosas, pero... los buenos son buenos siempre, y en todos los lugares. Y 'Yoshi' es de los buenos".

Pachuca, por su lado, quiere volver a ser protagonista y también mejoró su plantilla con Víctor Dávila, Ismael Sosa, el exjugador de Boca Juniors Edwin Cardona, Leonel Moreira, Nahuel Bustos y Edwin Hernández.

Calendario de Cruz Azul

28-29 de diciembre: entrenamiento

30 de diciembre: amistoso vs. Pachuca

31 de diciembre: entrenamiento

01 de enero: amistoso vs Udeg

02 de enero: presentación de jugadores y uniforme

¿A qué hora jugarán Cruz Azul vs Pachuca en amistoso de pretemporada?

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 9:00 a.m.

México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica: 8:00 a.m.

Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 10:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 11:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Cruz Azul vs Pachuca?

Si quieres seguir en Internet el Cruz Azul vs Pachuca, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.