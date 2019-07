El duelo en el Juzgado no acaba

Mientras la jueza Adriana Ortiz, del 24 Juzgado Contencioso Administrativo, aceptó la apelación de Carlos Moreno, administrador de Universitario, y suspendió la resolución 48 del 21 de diciembre que pedía que la deuda con Gremco debía ser revaluada por Indecopi, otros acreedores de la Junta buscarán mediante una medida cautelar que esta se cumpla.

El caso será revisado en una segunda instancia, en tanto, Indecopi ha señalado que “mientras no se emita un fallo en última instancia judicial no se podrá cumplir con la resolución”. Por otro lado, indica que la sentencia de segunda instancia puede ser materia de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. También dice que cuando el Poder Judicial se pronuncie de manera definitiva será la Comisión de Procesos Concursales la que ejecutará.

Sin embargo, Sunat, segundo mayor acreedor del club, pedirá una medida cautelar que busca que se aplique el fallo. La respuesta tendría que salir en los próximos días. Mientras tanto, Gremco ha convocado a una Junta de Acreedores para el próximo 18 y 23 de enero del 2019 en el estadio Monumental, donde el punto en agenda es un informe sobre los avances y cumplimiento del Plan de Reestructuración del club.

Por su parte, los hinchas de Universitario ya convocaron a un plantón afuera de Indecopi el próximo viernes 4 de enero a las 4 de la tarde. Raúl Domínguez, uno de los representantes de los socios del club, señala que “el que apela es Universitario diciendo que es perjuicio del club y señala que la deuda subiría en 2 millones, algo que no es cierto. La administración está tomando decisiones en contra del club. No se le dejó de pagar a Gremco, por lo que ellos no deberían estar en el proceso concursal”, indicó el socio que anunció acciones civiles y penales.❧

En cifras

200

mil dólares ha ofrecido Gimnasia por el préstamo de Alexi Gómez.

7

de enero empezará la pretemporada en la sede de playa Campo Mar.