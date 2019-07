UFC 232: Jon Jones derrota a Alexander Gustafsson por el título mundial semipesado [VIDEO]

UFC 232: Jon Jones vs Alexander Gustafsson y Cris Cyborg vs Amanda Nunes FUERON los combates estelares de este evento, el cual se realizó este sábado en el The Forum de Los Ángeles en California.

Jon Jones volvió por la puerta grande a la cima de la división semipesada al derrotar a Gustafsson por KO en el tercer asalto. Por su parte, Amanda Nunes sorprendió al mundo al noquear con autoridad a Cris Cyborg y convertirse en doble campeona mundial.

UFC 232: Resultados en vivo

- Jon Jones fulmina a Alexander Gustafsson con un brutal 'ground and pound' en el tercer asalto y vuelve a ser campeón mundial semipesado. Sigue aquí el round por round.

- Amanda Nunes derrotó a Cris Cyborg por KO en solo 51 segundos. 'La leona' es la nueva campeona mundial de peso pluma y es la primera peleadora en tener dos títulos en dos divisiones distintas en simultáneo. No te pierdas el espectacular KO, aquí.

- Michael Chiesa venció a Carlos Condit por sumisión (kimura) en el segundo round. 'El asesino por naturaleza' suma su quinta derrota consecutiva, mientras que Chiesa debuta con pie derecho en la división welter. Aquí puedes ver la increíble sumisión.

- Corey Anderson venció a Ilir Latifi por decisión unánime. En un combate sin muchas emociones, Anderson mantuvo la serenidad y manejó dos de los tres rounds competidos, suficiente para llevarse la victoria.

- En la primera pelea del main card, Alexander Volkanovski derrotó a Chad Mendes por TKO en el segundo round. El peleador australiano logra la victoria más importante de su carrera al derrotar a Chad Mendes con autoridad. Revive el TKO aquí.

- En la pelea preliminar de mayor interés, la leyenda BJ Penn cayó por sexta vez consecutiva, ahora ante el habilidoso Ryan Hall quien sacó una palanca al tobillo prácticamente de la nada. Mira la alucinante sumisión aquí.

- Un raro final tuvo el encuentro entre Megan Anderson y Cat Zingano. Zingano no pudo continuar por un corte en el párpado tras una patada de Anderson que impactó solo con los dedos. Revive el encuentro aquí.

Categoría Método Round Tiempo Semipesado Jon Jones sobre Alexander Gustafsson KO 3 2:02 Pluma femenino Amanda Nunes sobre Cris Cyborg (c) KO 1 0:51 Welter Michael Chiesa sobre Carlos Condit Sumisión (kimura) 2 0:56 Semipesado Corey Anderson sobre Ilir Latifi Decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) 3 5:00 Pluma Alexander Volkanovski sobre Chad Mendes TKO (golpes) 2 4:14 Pesado Walt Harris sobre Andrei Arlovski Decisión dividida (27-30, 29-28, 29-28) 3 5:00 Pluma femenino Megan Anderson sobre Cat Zingano TKO (lesión en el ojo) 1 1:01 Gallo Petr Yan sobre Douglas Silva de Andrade TKO (corner stoppage) 2 5:00 Ligero Ryan Hall sobre BJ Penn Sumisión (palanca al tobillo) 1 2:46 Gallo Nathaniel Wood sobre Andre Ewell Sumisión (mataleón) 3 4:12 Mediano Uriah Hall sobre Bevon Lewis KO (Puño) 3 1:32 Welter Curtis Millender sobre Siyar Bahadurzada Decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27) 3 5:00 Gallo Montel Jackson sobre Brian Kelleher Sumisión (D'Arce choke) 1 1:40

UFC 232: así van los resultados en las preliminares

El combate Jones vs Gustafsson, marca el retorno del luchador norteamericano al octágono ya que estuvo suspendido por un año por haber dado positivo en una prueba antidoping. Este evento también cerrará con broche de oro las participaciones de las artes marciales mixtas que se desarrollaron este año.

En la previa del UFC 232, Jones vs Gustafsson tuvieron una abrupta conferencia de prensa donde se lanzaron indirectas. El sueco le lanzó un dardo respecto a las sanciones por dar positivo en el control antidipaje. "No me importa si es un tramposo o no. Él puede engañar el 29, no me importa. No importa si toma sus esteroides, yo le ganaré ", apuntó Alexander Gustafsson.

Jones vs Gustafsson: una historia previa | UFC 232

Jon 'Bones' Jones y Alexander Gustafsson se volverán a encontrar por segunda vez. Ya combatieron en 2013, donde el norteamericano se quedó con la pelea. Esto sucedio exactamente el 21 de septiembre de aquel año, en el Air Canada Centre de Toronto.

Así que esta vez será más duro y tendrá sabor a revancha para el sueco. Además tendrá el condimento especial de que se disputarán el título vacante de semipesado.

Destacar que el UFC 232 tendrá 13 peleas en el The Forum de Los Ángeles en California. Donde también resalta el duelo Cris Cyborg y Amanda Nunes por el título pluma.

