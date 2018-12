Flamengo desaprobó oferta de San Lorenzo por Miguel Trauco

El futbolista nacional, Miguel Trauco, tenía casi todo encaminado para llegar a San Lorenzo de Argentina; sin embargo, Flamengo, dueño de su pase, rechazó la segunda oferta presentada por el club 'gaucho' por insuficiencia económica.

El lateral zurdo no ha logrado consolidarse como titular en el 'Mengao' esta campaña; es por ello que su intención de salir del cuadro brasileño en el próximo mercado de fichajes es inevitable. Después de dos temporadas en el que comenzó de más a menos, el defensa de la selección peruana busca continuidad y el elenco 'cuervo' es una de las grandes posibilidades que maneja.

En primera instancia, Flamengo no aceptó la primera oferta de San Lorenzo, que era un préstamo por una campaña con opción a compra.

Así lo reveló 'GloboEsporte': "Flamengo rechazó una propuesta de 1,5 millones de dólares de San Lorenzo por Trauco. Negociaciones no están cerradas. Flamengo pide más, pero el lateral peruano, por ahora, sigue en Gávea".

Hace unos días, Miguel Trauco había manifestado sus ganas de vestir los colores de San Lorenzo. "Tengo contrato con Flamengo hasta diciembre de 2019. Mi representante me preguntó si me interesaba la posibilidad de ir a San Lorenzo y le dije que sí pero todavía no está definido", subrayó el zurdo a un programa argentino.

El popular ‘Mago’, después de dos años en el Flamengo, tiene toda la intención de dejar Brasil. Sabe que necesita más regularidad futbolística para seguir siendo convocado por Ricardo Gareca en la selección peruana.