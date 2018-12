¿Christian Ramos vuelve a Alianza Lima? Defensa aclaró su futuro

Christian Ramos, jugador del Al Nassr de Arabia Saudita, publicó un comunicado oficial en su cuenta oficial de Twitter donde aclaró diversos temas sobre su futuro. El central de la selección peruana dejó en claro que no regresará al fútbol peruano y complirá su contrato de dos años con el cuadro asiático.

El jugador de 30 años aseguró que no tiene interés de fichar por Alianza Lima, luego de que diversos medios asegurarán que estaba en la órbita para reforzar al club blanquiazul con miras a la Copa Libertadores 2019. Además, desmintió los rumores de la prensa saudí que lo colocaban en la lista de jugadores transferibles en el plantel que dirige el portugués Hélder Cristóvao.

"En ningún momento he expresado frente a algún medio de comunicación mi interés de fichar por el mencionado club. Por lo que seguiré a las órdenes del Al-Nassr, manteniendo mi intención de cumplir el contrato con el que es mi actual club hasta el 30 de junio de 2020", indicó en el comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

“Por respeto a las dos instituciones deportivas involucradas en esta situación, a sus dirigentes e hinchas, me he visto en la necesidad de expresarme en honor a la verdad- Agradecería mayor rigurosidad al momento de publicar ciertas informaciones no solo de mi persona, también acerca de otros colegas y compañeros futbolistas”, concluyó.

Dato: Christian Ramos fichó por dos temporada por Al Nassr luego de jugar en el Veracruz de la Liga MX. Hasta el momento, el defensa ha jugado 8 partidos de 15 en la Liga de Arabia Saudita.