Cuestión de sangre

En 1995 comenzó una historia que demostraría que la relación entre padre e hijo no solo se trata de un lazo de ADN. Y es que pueden convertirse en compañeros de aventuras, pasiones y sueños, al punto de formar un equipo inquebrantable que solo busca cosechar logros.

Don Fernando Ferrand del Busto, un aficionado por los autos, decide que aquel año su hijo, Fernando Ferrand Malatesta, sea su copiloto en Caminos del Inca, pues lo que se hereda no se hurta y esta vez se trató del amor por los fierros. Desde ese momento este equipo se convirtió en la admiración del país y del mundo, al punto de que en el 2019 cumplirán 25 años trabajando juntos y correrán su noveno Rally Dakar, el mismo que se realizará solo en el Perú.

“Que se realice en nuestro país nos da una cierta ventaja sobre los competidores del exterior que no tienen mucha posibilidad de manejar en la arena. Pero el territorio está cubierto de arena y dunas que es imposible que alguien lo conozca plenamente. La ventaja de los peruanos es que hemos podido practicar ya en la arena, mientras los rivales de otros países no”, señaló Ferrand, padre.

Fernando Malatesta también opinó al respecto: “Es una carrera que nos facilita a nosotros desde el manejo y la logística. Además, a nosotros nos gusta manejar en arena, es lo más divertido que puede haber. La arena es suave, agradable, entretenida”.

Los Ferrand, que en el Dakar 2018 se ubicaron en el puesto 27 en la tabla general de la categoría vehículos, comentan cual será su objetivo en la competencia automovilística más difícil del mundo que se iniciará el 6 de enero.

“Llegar al final de la carrera y completar nuestro noveno Dakar es nuestro más grande objetivo. Para esta edición competiremos con una camioneta Amarok V6 de Volkswagen, que tiene una caja automática de 8 velocidades. Contamos con una buena herramienta y completamos con la ambición de siempre: dar la vida por el Perú”, dijo Ferrand hijo.

La admiración por esta pareja de pilotos la impone Fernando Ferrand del Busto, ya que a sus 74 años puede convertirse en el piloto de mayor edad en esta competencia. “Todos me preguntan cuál es la clave para seguir compitiendo. Siempre digo que lo esencial es estar en constante ejercicio para que el cuerpo pueda estar listo para una fuerte exigencia. No digo que no me voy a cansar, yo sé que voy a acabar rendido, pero mi pasión por este deporte hace que siga luchando”.

Las anécdotas son incontables, pero la experiencia y las amistades que nacen en las dunas son mucho más resaltantes e importantes para esta dupla nacional. “Anécdotas tenemos muchas, pero lo principal es que no olvidamos las amistades que hemos podido hacer. Tenemos muy buenos amigos por todas partes del mundo gracias a esta carrera y eso es muy simpático. Nos volveremos a reencontrar”, dijo Ferrand Malatesta.

Herencia compartida

Para quienes se preguntan cómo nació esta pasión, los Ferrand dieron algunos detalles.

Fernando Ferrand, quizás el más experimentado, describió cómo decidió dedicarse a este deporte. “Yo tengo afición por los carros desde que nací. Mi papá no era corredor, pero el primer regalo que pedí fue un carro a pedales a los 4 años. A los 7 años comienzo a manejar el carro de mi papá con él al costado. Fernando también aprendió así. Cuando decidí que mi hijo compita conmigo, se lo consulté a mi esposa y me aceptó porque su razonamiento era que juntos nos cuidaríamos”.

Por su parte, Malatesta contó: “Es algo que lo llevo en la sangre. Desde que nací me gustan los carros, el sonido que hacían. De chico mi papá me llevaba a las carreras y también algunos miembros de mi familia han corrido. Uno de los hermanos de mi papá, mi tío Rafael, corría en areneros tubulares. Comencé a ser su copiloto hasta que mi papá me “bajó” porque le parecía muy peligroso. Es divertido trabajar con tu papá”. Sin duda, una dupla que dará qué hablar en el Rally Dakar. ❧

en cifras

16

participaciones en Caminos del Inca tiene la dupla Ferrand. Han ganado en 10 ocasiones.

47

años es la edad de Fernando Ferrand Malatesta.

Llegan con ritmo al Dakar