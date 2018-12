La exorbitante cifra que habría pagado San Lorenzo por Miguel Trauco

Miguel Trauco no ha logrando consolidarse como titular en el Flamengo de Brasil y buscaría cambiar de aires en el próximo mercado de fichajes. Después de dos temporadas en el que comenzó de más a menos, el defensa de la selección peruana estaría por concretar su llegada a San Lorenzo de Argentina para lograr esa continuidad.

No jugar un partido oficial desde finales del pasado mes de setiembre, haría que Trauco acepte la propuesta que le había propuesto el club de la Superliga Argentina. Según Líbero, la oficialización del exUniversitario de Deportes se daría en las próximas horas. “Me interesó la propuesta de San Lorenzo, es un club grande. Todavía no está definido. Depende de los clubes. Quiero tener continuidad para jugar la próxima Copa América”, dijo ‘El Genio’ a la prensa gaucha.

El monto que pagaría San Lorenzo al Flamengo es de 2 millones de dólares, puesto que, Miguel Trauco aún tiene un año de contrato con el ‘Mengao’. El entrenador Jorge Almirón habría dado el visto bueno con el fichaje del jugador de 26 años, ya que considera que puede reforzar el puesto de lateral izquierdo donde venían alternando Gabriel Rojas y Elías Pereyra.

Sin embargo, hay un detalle principal para que Miguel Trauco pueda abandonar el Flamengo. Según el portal Flamengo Columna, el cuadro brasileño le ha ofrecido al peruano ampliar por un año más su contrato (hasta el 2020) para que se vaya cedido por todo el 2019 con valor de compra fijado al equipo argentino.

Dato: San Lorenzo se ubica en el puesto 23 con 13 puntos y muy cerca de la zona de descenso.