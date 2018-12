El dardo de Phillip Butters a Alianza Lima tras la salida de Pablo Bengoechea [VIDEO]

En vísperas de la Navidad, Alianza Lima anunció que Pablo Bengoechea dejó de ser su entrenador tras dos años por temas personales. El periodista Phillip Butters, muy fiel a su estilo crítico, juzgó al club íntimo de que en menos de 48 horas hayan llegado a un acuerdo con Miguel Ángel Russo para ser el nuevo DT, después de que manifestaran que pretendían la continuidad del uruguayo.

"Resulta que Alianza el día 24 anuncia que el señor Pablo Bengoechea por razones personales se va. Esperen un momento. ¿A Bengoechea le querían renovar? eso era Vox Populi, cosa con lo que yo estaba en desacuerdo porque él llegó a su máximo nivel de competencia o incompetencia y en una final de un campeonato que es un mamarracho le han metido 7-1", dijo en su canal PBO.

"¿Qué ha pasado entre el 24 y el 26 de diciembre? ¿Por qué se ha ido Bengoechea? No será que se enteró que lo estaban cocinando con Russo? Porque Bengoechea se estaba quedando, y en dos días contratan entrenador. Oigan, esto es viejo... No me vengan a decir que lo de Russo no huele feo. Porque Russo puede ser bueno, malo o regular (...) Así no se hacen las cosas, algo huele mal en Alianza Lima", concluyó.

Alianza Lima aún no oficializa al nuevo técnico Miguel Ángel Russo, pero ya confirmó las contrataciones de Aldair Salazar, Rodrigo Cuba, José Manzaneda, Anthony Rosell, Joazinho Arroé, Carlos Beltrán e Ítalo Espinoza para la temporada 2019 donde jugarán la Copa Libertadores en el Grupo A con River Plate e Inter de Porto Alegre.