Trauco será un ‘Cuervo’

Miguel Trauco solo ha jugado seis partidos este año, cuatro de ellos como titular. Muy poco para un lateral de selección. El ‘Mago’, después de dos años en el Flamengo, está pensando en dejar Brasil. Sabe que necesita más continuidad para seguir siendo convocado por Ricardo Gareca, más con la Copa América cerca.

A pesar de que se habló de que podría ir a la MLS y a México, se quedaría en Sudamérica ya que San Lorenzo de Almagro lo tiene como una de sus prioridades. “Tengo contrato con Flamengo hasta diciembre de 2019. Mi representante me preguntó si me interesaba la posibilidad de ir a San Lorenzo y le dije que sí, pero todavía no está definido”, ha dicho Trauco en el programa ‘De una con Niembro’.

El jugador de la selección peruana también dio detalles sobre su posible transferencia a Argentina y los motivos para buscar otro club. “Me interesó la propuesta de San Lorenzo, es un club grande. Estoy buscando continuidad para jugar la próxima Copa América. En Flamengo no la voy a tener. Depende de que los clubes se pongan de acuerdo. Piris Da Motta y Malingas Jiménez me hablaron de San Lorenzo y me dijeron que es un bonito club con una hinchada muy buena”, manifestó Trauco.

Trauco llegaría a préstamo durante todo el 2019 al cuadro ‘Cuervo’, que disputará la Copa Libertadores, aunque dicho club tendrá la opción de comprar el pase. ❧