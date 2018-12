“Pensé que este sería mi último año, pero lo medité”

El piloto más laureado en la historia del Rally Dakar por sus trece triunfos, Stéphane Peterhansel, estuvo de paso por nuestro país días previos al inicio de la competencia que se llevará a cabo este año netamente en el Perú. El francés aseguró estar listo para sumar un título más en su carrera como parte del equipo X-Raid MINI JCW Team a bordo de un buggie 4x2, pues el apodo ‘Monsieur Dakar’ no le queda grande.

¿Satisfecho con la decisión de que se corra este año todo el Dakar en territorio peruano?

Es la primera vez que el Dakar se correrá en un solo país, para mí es realmente bueno. Me gustan mucho las dunas que hay en el Perú, son abiertas, cruzarlas es impresionante. Quizá para algunos competidores no es una buena noticia, pues prefieren otro tipo de ruta, pero yo estoy contento. La aventura es bastante amplia porque se parece a África. Para el Dakar el mejor país de Sudamérica es el Perú.

¿Cree que el Dakar se está despidiendo de Sudamerica?

No tengo respuesta para eso. ASO encontrará la mejor solución y tomará la mejor decisión para los pilotos, pero no sé que pasará más adelante. Si estará en Argentina, Chile, Bolivia o Perú. Para mí está bien en el Perú, pero a otros les gustan los terrenos de Argentina, para la mayoría que sea mixto.

¿Conoce a algún piloto peruano?

Conocí a Nicolás Fuchs antes del Dakar, cuando competía en los Rally convencionales. Sé que es rápido y que ha progresado mucho en el Dakar. Para hacer un buen Rally hay que tener un buen equipo y un buen carro.

¿Cuál es su expectativa para el próximo año?

Como en todos los Dakar yo salgo a ganar, la mayor satisfacción que tengo es llegar en el primer lugar y esta vez no será la excepción.

El objetivo es revertir lo hecho el año pasado, ¿es una revancha?

No, no lo considero una revancha. Como competidor a veces te va bien y a veces mal, este es un nuevo desafío en una nueva edición para quedar en mejores puestos. El año pasado no pude terminar porque siempre se cometen errores, incluso cuando gané los he tenido, pero es una carrera larga.

Este año lo volveremos a ver como parte del equipo Mini...

Es un equipo en el que estuve cuatro años, entre el 2010 y 2014. Gané dos Dakar con Mini. Ya lo probé junto a mi copiloto David Castera, hay un buen feeling entre los dos, nos conocemos hace muchos años y estamos entrenando pensando en eso.

¿Qué tan buena es su relación con sus compañeros de equipo Cyril Despres y Carlos Sainz?

Con Cyril (Despres) tengo una amistad de años atrás que nació cuando competíamos en motocicleta, he sido como su profesor, somos muy cercanos, pero a la hora de la hora, cuando estamos en competencia, gana el mejor. Con respecto a Carlos lo conozco bien, somos amigos, no tanto como con Cyril, pero le tengo mucho respeto. El Dakar, a diferencia de otras carreras de circuito, es que compites contra el tiempo, ese es tu mayor adversario. Es una carrera más justa porque todos tenemos las mismas dificultades.

¿Volver a competir en Motocicleta es una opción?

(Risas) No para el Dakar, hace veinte años que no corro en moto. No me siento con la fuerza para hacer una carrera en esta categoría.

¿Ya piensa en el retiro?

Me quedan dos o tres años más, pensé que este sería mi último año, pero lo medité y cambié de opinión. Lo que estoy buscando es ganar la carrera con mi esposa (Andrea Mayer) que ha participado nueve veces en el Dakar, ese es el siguiente objetivo.

Algunos piensan que con tantos años puede ya estar aburrido de esto.

Hace 30 años que vengo al Dakar y solamente me perdí uno... no es broma. No hay saturación alguna, porque tuve muchas familias en el Dakar: distintos compañeros de equipo, distintos vehículos, distintos terrenos, distintos adversarios.

¿Después del retiro seguirá ligado a este mundo?

Definitivamente tendría puesto un pie en esto, no sé si como profesor, manager en equipo, no he pensando en eso y no es algo que me quita el sueño.

Le molesta que le digan “Monsieur Dakar”, el señor del Dakar.

No me molesta, se siente bien que lo digan pero no es algo que escuché siempre. Es como un chiste que me lo digan cuando realmente eso no significa nada.❧

en cifras

6

victorias en Dakar tiene Peterhansel en la categoría de motocicletas.

7

veces celebró en el Rally en la categoría autos (2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 y 2017).