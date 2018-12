Christian Cueva: "En lo deportivo no fue el año que esperaba" 

A mejorar para el 2019. Christian Cueva hizo un balance de lo que fue su carrera esta temporada tanto en Krasnodar de Rusia como en la selección peruana, dejando en claro que no fue su año esta vez.

"No fue el año que esperaba en lo deportivo en lo laboral, pero sí en lo personal porque nació mi hijo y eso me hace muy feliz. Pasaron cosas entre buenos y bajos, pero de lo que me puedo quedar tranquilo es que siempre que me tocó defender mi selección y equipo lo di todo", aseveró el jugador en una conferencia de prensa que dio en Trujillo.

Christian Cueva fue muy criticado durante el Mundial Rusia 2018 luego de que fallara un penal en el duelo ante Dinamarca por la fase de grupos. Después del torneo no fue llamado para los últimos amistosos por fecha FIFA en noviembre, aunque señaló que siempre habla con el técnico Ricardo Gareca.

"Con el profesor Gareca hablamos no voy a entrar en detalles, pero siempre respaldándonos hablando para ser mejores cada día en beneficio de uno mismo y la Selección", indicó.

El atacante del Krasnodar envió un mensaje a sus colegas futbolistas, quienes tienen chances de integrar la 'bicolor'. "Las puertas de la selección están abiertas para todo los jugadores y hay algunos compañeros que están teniendo las oportunidades, siempre he dicho que somos un grupo, la selección no es de uno ni de dos".