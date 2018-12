NBA: la dura lesión de LeBron James que lamenta los Angeles Lakers [VIDEO]

Dura baja para los Angeles Lakers. Su máxima figura, LeBron James, no pudo jugar todo el partido ante los Warriors de Golden State, luego de una lesión que generó mucha preocupación entre sus compañeros.

James tuvo que abandonar el campo en el tercer cuarto del partido al sufrir un tirón en la ingle de la pierna derecha. Durante su tiempo en el juego aportó otro doble-doble de 17 tantos y 13 rebotes en 21 minutos de juego.

Los Angeles Lakers derrotaron por 101-127 a Golden State Warriors, actual campeón de la NBA, que pese a contar con Kevin Durant y Stephen Curry fueron superados en su propia casa.

“Siempre que he tenido algún problema de lesiones no me han producido preocupación porque he encontrado la manera de superarlas con facilidad”, explicó Lebron James a la prensa tras finalizar el partido.

Por el momento la estrella de la NBA no podrá jugar los próximos partidos de los Lakers por precaución.