Chelsea vs Watford: chocan por el Boxing Day de la Premier League | EN VIVO

Chelsea vs Watford HOY EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports / Sky Sports / Telemundo desde las 2:30 p.m. (hora peruana) en el Boxing Day de la Premier League 2018/19. Duelo se jugará en el Vicarage Road por la jornada 19.

Los 'blues' vienen de caer sorpresivamente en condición de local por la mínima diferencia contra el Leicester City. Derrota que dolió en los de Maurizio Sarri.

Además, se alejaron del primer lugar que posee Liverpool (48 pts.) y cayeron hasta la cuarta casilla con 37 unidades.

Al frente tendrán a un Watford que es séptimo con 27 puntos y quiere seguir escalando posiciones. La jornada pasada superaron por 2-0 a West Ham en condición de visita.

Chelsea vs Watford se han enfrentado un total de 34 veces, dejando un saldo de 17 triunfos para los 'blues' y 10 para los ahora locales.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Chelsea vs Watford | Horarios alrededor del mundo

Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Nueva York) y Panamá: 2:30 p.m.

México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica: 1:30 p.m.

Bolivia, Venezuela y Panamá: 3:30 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 4:30 p.m.

España: 8:30 p.m.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el Chelsea vs Watford en el Boxing Day de la Premier League?

DirecTV Sports

ESPN | Brasil

SKY Go Italia, Sky Sport Football | Italia

Sky HD, Blue To Go Video Everywhere | México

#Vamos | España

SiriusXM FC, NBCSN, NBC Sports Live, NBCSports.com | Estados Unidos

Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra | Inglaterra

Alineaciones probables del Chelsea vs Watford | Boxing Day Premier League

Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Cathcart, Holebas; Capoue, Doucoure; Sema, Pereyra; Deulofeu, Deeney.

Chelsea: Arrizabalaga; Azpilicueta, Luiz, Cahill, Alonso; Kante, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chelsea vs Watford?

Si quieres seguir en Internet el Chelsea vs Watford, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.