Manchester United 0-0 Huddersfield EN VIVO ONLINE: ‘Boxing Day’ de la Premier League

VER EN VIVO | Manchester United vs Hudderersfield juegan HOY en el tradicional ‘Boxing Day’ de la Premier League. El duelo es correspondiente a la fecha 19 y arrancará desde las 10:00 am (hora peruana) en Old Trafford. Será transmitido vía ESPN 3; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Manchester United:

Huddersfield:

La previa

Manchester United recibe en Old Trafford al Huddersfield por el 'Boxing Day', que es la jornada post-navidad en la Premier League. Los 'Diablos rojos' llegan de un categórico triunfo sobre el Cardiff City por 5-1. En sus últimas cinco presentaciones en el torneo local sacaron dos empates, dos triunfos y una derrota.

Manchester United marcha en la sexta casilla de la Premier League con 29 puntos.

Mientras que el Huddersfield está en el fondo de la tabla de posiciones, atraviesan una mala campaña donde en las 18 jornadas jugadas solo han podido sumar 10 unidades.

Horarios para ver el Manchester United vs Huddersfield EN VIVO ONLINE por la Premier League

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 11:00 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:00 p.m.



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial

Huddersfield: Lossl; Jorgensen, Schindler, Kongolo; Durm, Bacuna, Billing, Lowe; Pritchard; Kachunga, Depoitre

ESPN 3

Narración: Hernán De Lorenzi

Comentarios: Pedro Wolff

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester United vs Huddersfield?