La polémica publicación por la que LeBron James tuvo que pedir disculpas

LeBron James puede haber ganado el último partido de Los Angeles Lakers. Sin embargo, la estrella del basketball realizó una publicación en Instagram que ha generado críticas de varios de sus seguidores y que casi pudo ocasionarle ocasiona una sanción de la NBA, por lo que tuvo que pedir disculpas.

A través de su cuenta, LeBron James difundió una ‘historia’ poniendo un fragmento de la letra de la canción ‘ASMR’ del rapero 21 Savage.

Las palabras que puso el basketbolista que tiene 45,9 millones de seguidores en la red social fueron “hemos estado recibiendo el dinero judío. Todo es kosher”, por lo que causó la indignación de los usuarios de Instagram.

Surprised LeBron, who makes very few mistakes, put this out. Does quoting lyrics from a song absolve the person quoting from the responsibility behind the words? I’d argue no, especially with a following of 45 million. pic.twitter.com/efv9gkXres

“Disculpas, por supuesto, si ofendí a alguien, dado que no era esa mi intención cuando elegí compartir esa letra”, expresó LeBron James a ESPN después de la derrota de Los Angeles Lakers contra los Memphis Grizzlies. Añadió que “siempre publico la letra. Eso es lo que hago”.

El alero de 33 años indicó que suele escuchar música cuando se encuentra en el auto, por lo que hace publicaciones junto a la letra de distintas canciones, aunque en esta ocasión no causó el efecto esperado. “Realmente pensé que era un cumplido, y obviamente no fue a través del lente de mucha gente que lo percibió. Mis disculpas. Definitivamente no fue la intención, obviamente, ofender a nadie”, sostuvo.

Jews make up 1.4% of the US population, so I expect people to not understand why saying “getting that Jewish money” is offensive. That Jews are disproportionately wealthy to their population does not take away from the fact that the term “Jewish $” means Jews are ALL ABOUT $.