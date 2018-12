Copa Libertadores en vivo por Facebook: ¿cuándo les toca a los clubes peruanos?

La Copa Libertadores 2019 marcará un antes y un después, ya que habrán novedades que nunca habían visto en este torneo continental. Y es que, gracias a las gestiones que hizo la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Facebook será uno de los encargados de transmitir en vivo los partidos.

La conocida red social, con su plataforma Facebook Watch, emitirá de forma exclusiva 27 cotejos de Copa Libertadores que se jueguen los jueves —hasta los cuartos de final— y otros 19, que aún no están definidos, que se disputarán martes y miércoles.

¿Los partidos de clubes peruanos en Copa Libertadores podrán verse por Facebook?

De acuerdo al fixture de la Copa Libertadores 2019, los equipos peruanos privilegiados para que sus partidos sean vistos en Facebook son Sporting Cristal, Alianza Lima y Real Garcilaso.

Revisa los choques de Copa Libertadores que serán transmitido por Facebook

Fase previa

07 de febrero | La Guaira / Real Garcilaso vs. Atlético Nacional

14 de febrero | Atlético Nacional vs. La Guaira / Real Garcilaso

Fase de grupos

7 de marzo: Huracán vs. Cruzeiro - 5:00 p. m.

7 de marzo: LDU Quito vs. Peñarol - 7:00 p. m.

7 de marzo: Deportivo Lara vs. Emelec - 9:00 p. m.

14 de marzo: Peñarol vs. Bolivia 2 - 5:00 p. m.

14 de marzo: Atlético Paranaense vs. Jorge Wilstermann - 7:00 p. m.

14 de marzo: Emelec vs. Huracán - 9:00 p. m.

28 de marzo: Universidad Católica vs. Gremio - 5:00 pm

28 de marzo: G3 (podría ser Real Garcilaso) vs. Rosario Central 7:00 p. m.

28 de marzo: Sporting Cristal vs. Olimpia - 9:00 p. m.

11 de abril: River Plate vs. Alianza Lima - 5:00 p. m.

11 de abril: Flamengo vs. Bolivia 2 - 7:00 p. m.

11 de abril: Emelec vs. Deportivo Lara - 9:00 p. m.

25 de abril: Zamora FC vs. Cerro Porteño - 5:00 p. m.

25 de abril: Junior vs. San Lorenzo - 7:00 p. m.

25 de abril: G2 vs. Palmeiras - 9:00 p. m.

5 de mayo: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción - 5:15 p. m.

5 de mayo: Olimpia vs. Sporting Cristal - 5:15 p. m.

5 de mayo: Boca Juniors vs. Atlético Paranaense - 7:15 p. m.

5 de mayo: Jorge Wilstermann vs. Tolima - 7:15 p. m.