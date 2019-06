La peor Navidad: ex Sport Rosario no cobra hace 5 meses

El fútbol no es solo injusto dentro de las canchas, sino también fuera por culpa de algunos malos dirigentes. Sport Rosario se fue al descenso en el Torneo Descentralizado 2018 sin pagarle a sus jugadores, haciendo pasar a varios una triste Navidad.

Este es el caso de Joaquín Aguirre, ex Universitario de Deportes, quien reveló que el club rosarino le debe varios meses de sueldo.

PUEDES VER La Liga Profesional: conoce cómo se jugará el torneo organizado por la FPF

"Son 5 meses de sueldo lo que me deben. Esto me afecta. No he podido comprarle regalos a mi familia porque no he cobrado. Pasaré una triste Navidad", afirmó el volante a Depor.

Joaquín Aguirre contó, además, que el gerente de Sport Rosario se puso en contacto con él para informarle que le pagarían una parte de la deuda antes de Navidad, pero esto nunca sucedió. "Me dijo que el club iba a tener un ingreso de dinero. Al final no hicieron el depósito", precisó.

PUEDES VER Claudio Pizarro saludó por Navidad a los fans del Werder Bremen [VIDEO]

Ahora, el mediocampista acudirá a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) para buscar una pronta solución: "Me informaron que ellos deberán pagarme antes de que comience su torneo o realizar un cronograma de pagos", concluyó.

Joaquín Aguirre se formó en las inferiores de Universitario de Deportes y actualmente está en la búsqueda de un equipo para la temporada 2019.