El Salvador desconoce amistoso con la ‘Bicolor’

Pese a que la FPF confirmó que la selección nacional jugará el próximo 26 de marzo ante El Salvador un partido amistoso en Estados Unidos, el presidente de la Fesfut (Federación Salvadoreña de Fútbol), Hugo Carrillo, desmintió esta noticia y señaló que no sabe nada acerca de este duelo.

“Nosotros todavía no tenemos de manera oficial ningún partido (amistoso) para marzo. Sí sabemos que jugaremos el 26, todavía no está definido, pero lo más seguro es que juguemos con Guatemala, pero seguro no está”, confesó Carrillo. Por su parte, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, dijo que el amistoso está pactado y que el sorteo de la Copa América 2019 será una fecha muy importante para poder encontrar rivales para los amistosos de junio.

“Ya hemos anunciado los amistosos de marzo. Después del sorteo de la Copa América en Río, conversaré con algunas colegas que no tienen a su país en el mismo grupo que Perú para ver la posibilidad de programar un amistoso”, manifestó. ❧