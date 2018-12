Jürgen Klopp culpa a Sergio Ramos del bajo nivel de Mohamed Salah

Han pasado más de seis meses desde aquella final entre Real Madrid y Liverpool por la Champions League en el Olímpico de Kiev y Jürgen Klopp, entrenador del cuadro inglés, parece que aún no ha perdonado a Sergio Ramos por su dura entrada a Mohamed Salah en la que su equipo perdió 3-1.

El DT alemán volvió acordarse del ‘K.O’ de Sergio Ramos sobre el egipcio, que desencadenó en una lesión en el hombro. Tras el triunfo del los ‘Reds’ ante Wolves por la Premier League con un gol y una asistencia de Salah, Klopp explicó que el delantero está recuperando su nivel luego de una complicada temporada por los problemas que le produjo molestias en el hombro.

"Necesitas tu cuerpo y al principio de temporada no estaba perfecto. En una oficina si tu hombro no está bien y no es tu mano de escribir no pasa nada”, señalaba el extécnico del Borussia Dortmund.

En tanto, Jürgen Klopp comentó que Mohamed Salah tiene “aún el deseo y la velocidad y una parte importante de nuestras situaciones de finalización. Está todo bien, tiene que adaptarse a una posición un poco diferente. Es parte importante de nuestro juego”.

Después de las vacaciones de Navidad, en Liverpool esperan que Salah vuelva a estar en el nivel que lo puso en la órbita de los mejores jugadores del mundo en la temporada pasada. Quedó tercer en el FIFA The Best, se ganó el trofeo a mejor gol de la FIFA y apareció en el sexto lugar del Balón de Oro 2018.

Dato: Mohamed Salah anotó 38 goles en más de 50 partidos en su primera temporada con Liverpool.