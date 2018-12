Tottenham vs Everton EN VIVO: partidazo por la fecha 18 de la Premier League

Tottenham vs Everton cara a cara este domingo 23 de diciembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la fecha 18 de la Premier League en el estadio 'Goodison Park' vía ESPN 3. El cruce entre ambos elencos arrancará a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Tottenham vs Everton: duelo para cerrar la jornada

Este domingo 23 de diciembre, a vísperas de la Navidad y un año nuevo, vuelven las acciones de la Premier League 2018–19 con el último partido de la decimoctava fecha cuando los 'spurs' visiten a los 'toffees'.

El terreno del 'Goodison Park' será testigo de otro extraordinario encuentro por la liga inglesa, donde el Everton se presenta con la obligación de sumar puntos para salir de la mala racha, pero enfrente llega un motivado Tottenham que quiere seguir en puestos de UEFA Champions League.

Tottenham viene de tener actividad a media semana en la 'Carabao Cup', donde eliminó a su eterno rival de ciudad, el Arsenal, para instalarse en semifinales. En la Premier League, los 'Spurs' que dirige Mauricio Pochettino se mantienen en el tercer puesto de la tabla con un total de 39 puntos.

Everton, por su parte, se posiciona en la octava casilla con 24 unidades en el torneo británico. Los 'pupilos' de Marco Silva llegan a este cruce tras caer por 3-1 en la jornada anterior a manos del Manchester City, en lo que significó su quinto tropiezo en la campaña.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Premier League, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo.

Tottenham vs Everton EN VIVO ONLINE | Minuto a minuto por la Premier League

México - 10:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 a.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Chile - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Paraguay - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

Canal para ver Tottenham vs Everton | Premier League

ESPN 3

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Tottenham vs Everton?

Si quieres seguir en Internet el Tottenham vs Everton, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.