Sporting Cristal registró impresionantes números en menores esta campaña 2018

Sporting Cristal se coronó campeón del Torneo Descentralizado 2018 tras superar a Alianza Lima en partidos de ida y vuelta. El plantel 'rimense' logró obtener su título número 19 en su historia y subieron unos escalones en el nuevo ranking de clubes 2018 revelado por Conmebol, lo cual los convierten en el mejor club del Perú.

Si bien este año Cristal no disputó la Libertadores y si la Sudamericana donde quedaron eliminados en primera ronda, con el torneo obtenido después de un año, se ubican en el puesto 34 con 1591 y superan a Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Sin embargo, en tienda 'celeste' no solo salieron victoriosos en la máxima categoría, sino también lo hicieron en sus planteles de menores.

La escuadra 'rimense' fue superior en casi todas las categorías en el balompié nacional. En total se adjudicaron 6 estrellas que fueron obtenidas por sus plantillas Sub 11, Sub 12, Sub 17, Sub 18, reserva y primer equipo.

Eso si, Sporting Cristal aún puede sumar otro título más esta campaña, cuando la Sub 15 'rimense' enfrente a su similar de Juan Aurich. Destacar que, el encuentro todavía no tiene definida la fecha para disputarse.

Resumen de nuestro año deportivo 2018



- Primer equipo 🏆

- Reserva 🏆

- Sub 18 🏆

- Sub 17 🏆

- Sub 16 🥈

- Sub 15 Finalista

- Sub 14 5to puesto

- Sub 13 🥈

- Sub 12 🏆

- Sub 11 🏆 y 🥈

- Sub 10 🥈#FuerzaCristal #FormandoPersonas #LaRazaCeleste